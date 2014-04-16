总统责成央行今年5月前制定金融部门至2030年发展规划

哈新社阿斯塔纳讯，据总统府新闻局阿布的消息，总统纳扎尔巴耶夫今天出席了央行工作审查会议。

总统办公室主任尼格马图林、央行行长克里木别托夫、副总理苏力坦诺夫、总统财政行业顾问奥雷巴耶夫、经济和预算规划部部长多萨耶夫以及央行副行长出席了此次会议。 会议上讨论了我国目前金融行业所遇到的问题以及相关任务，并听取了央行行长克里木别托夫2013年度和2014年首季度工作报告。 总统纳扎尔巴耶夫对目前国内金融行业稳步发展表示肯定。 纳扎尔巴耶夫说："2013年度金融信贷总额较2012年增幅达13%，民众储蓄总额达10万亿坚戈，保障我国经济稳定的国家储备增长22%，达700亿美元，目前退休基金统一工作已结束，保险业也呈稳步增长，增长率达18%，为进一步巩固国家金融行业发展，央行应与政府合作，在今年5月前制定至2030年前的发展规划。" 央行行长克里木别托夫就央行稳定发展信贷业务以及稳固金融行业将采取的措施作出报告。 会议总结中，总统纳扎尔巴耶夫强调了央行和国家二级银行应当减少积极性较低的银行业务数量，保障银行达到巴塞尔协议Ⅲ储备标准，提高服务质量，并保护客户权益。并在发展证券业务下达了一系列任务。