夏普或将于5月26日发售机器人手机

哈通社阿斯塔纳4月17日电 据《华尔街日报》报道，近日，夏普表示将自5月26日起发售人形智能手机Robohon。尽管销量可能不会很大，但Robohon可以揭示未来移动设备模样。

报道称，Robohon运行Android操作系统，具备接打电话、收发电子邮件，以及拍摄、播放照片和视频的基本功能。它还能通过简单的语音命令和舞蹈动作与用户沟通。另外，Robohon配备有与Microvision联合开发的投影仪。

分析师称，售价1.98万日元的Robohon不会成为夏普的转折点。本月早些时候，夏普与富士康签订了价值35亿美元的收购协议。

尽管夏普最近处境艰难，但Robohon展示了其"创新的技术文化"。知名机器人设计师高桥智隆(Tomotaka Takahashi)在一次新闻发布会上说，"我想不到其他任何一款消费类产品如此具有挑战性，至少最近数年如此。"

夏普财务问题出在核心的显示屏制造业务，原因是最近数年供过于求造成的价格不断滑坡。其消费电子业务是盈利的。

Robohon"身高8"英寸，"体重"不足1盎司。市场研究公司Ace Research Institute分析师安田秀树(Hideki Yasuda)表示，"我认为Robohon不会成为一款热卖产品。作为智能手机它块头太大了，刚发布时它可能吸引部分铁杆机器人粉丝购买，但仅此而已。"

分析师称，Robohon将只通过零售渠道和电商销售，这会限制其销量。许多日本消费者都拥有新款高端智能手机，原因是运营商的补贴使得这些手机几乎就像是免费赠送的一样。市场研究公司Euromonitor的数据显示，去年夏普日本智能手机市场份额仅为10%。

娱乐机器人市场规模较小，市场上产品种类不少，但对于普通消费者来说它们的价格显得有些贵。

据悉，夏普首家推出彩屏手机和首批推出拍照手机的厂商之一。

