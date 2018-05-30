5月30日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/5月30日 -- 哈通社为各位读者总结5月30日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月30日,星期三



5月30日是阳历一年中的第150天，离全年的结束还有215（闰年则还有216）。

世界各国/地区节日：



世界多发性硬化日 多发性硬化（Multiple Sclerosis）是一种慢性罕见疾病，主要损害脊髓、大脑以及视神经。"硬化"的意思是结疤，"多发"是指神经系统的多个部位受到累及，会因神经损伤导致疤痕形成。根据损害发生的位置不同，多发性硬化的症状可能包括肌肉控制或平衡感的下降、视觉障碍或言语问题。多发性硬化症患者病情早期的时候主要的症状表现为患者的身体协调能力出现问题、视力减退等症状表现。 世界多发性硬化日（World MS Day）由国际多发性硬化联盟于2009年5月27日建立，以唤起全世界对多发性硬化症的关注，推动相关研究和医疗进展，并约定每年五月的最后一个星期三为世界多发性硬化日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：



1953年 著名歌剧《Dudar-ay》首次在哈萨克斯坦歌剧芭蕾舞剧院上演。



2003年 纳扎尔巴耶夫总统出席在俄罗斯圣彼得堡市举行的哈萨克著名诗人江布尔•贾巴耶夫纪念碑揭幕仪式。



2009年 阿拉木图市共和国广场举行旨在纪念马奶6000年历史的首届Kymyz文化节。



2013年 "哈萨克式摔跤"发展基金"kazakhstan barysy"网站正式上线。



2014年 哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯以及亚美尼亚等国家经济类高等教育机构成立欧亚经济类大学协会。



2014年 第三届哈萨克斯坦在华留学生代表大会在中国北京举行。



2014年 阿斯塔纳市为苏联英雄、哈萨克斯坦首任国防部长、陆军将领萨哈达特•努尔玛罕别托夫竖立纪念雕塑。



2015年 土耳其梅尔辛市开设哈萨克斯坦荣誉领事馆。



2017年 哈萨克斯坦举重联合会主席加纳特•图斯普别科夫当选国际举重联合会副主席。



【编译：冰山】