5月31日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/5月31日 -- 哈通社为各位读者总结5月31日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月31日,星期四



5月31日是阳历一年中的第151天，离全年的结束还有214（闰年则还有215）。

世界各国/地区节日：

政治迫害和大饥荒受害者纪念日 1997年，纳扎尔巴耶夫总统签署总统令，将每年的5月31日定为政治迫害和大饥荒受害者纪念日。这一天对哈萨克斯坦来说具有特殊意义，二十世纪初多苦多难的时期在我们的历史上留下了永远无法抹去的烙印。在被称为"大恐怖、大清洗"的苏联肃反运动时期，哈萨克斯坦共有10.3万人遭受政治迫害，其中2.5万人被枪决，其中很多人为科研、文化、政治领域的知识分子和功勋人员。期间，不仅是政治迫害受害者，及其家人也被打上了"人民敌人"的标签。

世界无烟日 世界无烟日于1987年由世界卫生组织创立，为每年的5月31日。 第一个世界无烟日是1988年4月7日。世界无烟日的意义是宣扬不吸烟的理念。而每年皆会有一个中心主题，表示一个在该年在关于烟草和不吸烟方面特别值得关注的话题。世界各地都会为响应而在当日举办不同类型的宣传活动。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1925年 哈萨克斯坦首届工会代表大会在克孜勒奥尔达市举行。

2002年 纳扎尔巴耶夫总统出席政治迫害和大饥荒受害者纪念碑揭幕仪式。

2007年 纳扎尔巴耶夫总统出席"阿勒吉尔（ALZHIR）"博物馆开幕仪式。

2010年 欧洲安全与合作组织总部举行哈萨克斯坦学生们题为"儿童眼里的无暴力世界"绘画作品展。

2010年 位于首都的哈萨克斯坦国家学术图书馆举行《阿拉什奥尔达》纪录片放映仪式。

2011年 土耳其伊斯坦布尔市举行关于哈萨克斯坦的照片展。

2012年 阿斯塔纳市举行"1932-1933年间大饥荒纪念雕塑"隆重揭幕仪式。

2016年 塞梅市阿拜国家遗产保护博物馆举行"阿拜的母亲"林荫道开幕仪式。

2017年 根据发布纳米科学、技术和创新形势的StatNano的最新数据，哈萨克斯坦在全球101个国家中位列第66位。

【翻译：冰山】