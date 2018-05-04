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    5月4日，哈通社简报

    08:00, 04 五月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/5月4日 -- 哈通社为各位读者总结5月4日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    5月4日,星期五

    5月4日是阳历一年中的第124天，离全年的结束还有241（闰年则还有242）。

    世界各国/地区节日：

    国际消防员日 每年5月4日为国际消防员日，为了纪念1999年在澳大利亚发生的森林火灾中遇难的五名消防人员而设立。

    反欺凌日 反欺凌日又称粉红衬衫日，自发起以来得到了全球25个国家的认可，并于2012年开始庆祝。每年儿童和青少年自杀最常见原因之一是来自同龄人欺凌造成。

    中国五四青年节 五四青年节为中华人民共和国的节日，是为纪念1919年5月4日爆发的五四运动而设立的。

    这一天在哈萨克斯坦历史上：

    1939年 哈萨克斯坦作曲家联盟成立。

    2001年 南哈州萨热阿哈什县为托列毕设立纪念碑。

    2009年 阿尔法拉比哈萨克国立大学举行新大学博物馆奠基仪式。

    2012年 爱沙尼亚驻哈萨克斯坦大使馆举行新馆开馆仪式。

    2013年 关于哈萨克斯坦首任国防部长、陆军将领萨哈达特·努尔玛罕别托夫的纪录片在阿拉木图市举行首映。

    2015年 阿拉木图市为卫国战争功勋英雄拉赫姆詹·阔什喀尔巴耶夫竖立纪念牌。

    【翻译：冰山】

     

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