5月4日起恢复两大直辖市同部分州首府间客运航班

哈通社/努尔苏丹/4月30日 – 5月4日起努尔苏丹与阿拉木图市将恢复同部分州首府城市之间的国内航线运行。

哈萨克斯坦国家紧急状态保障委员会宣布，在充分遵守哈卫生部相关防疫检疫规则的前提下，从2020年5月4日开始，将恢复努尔苏丹和阿拉木图两座直辖市与克孜勒奥尔达市、乌斯卡曼市、塞梅市和彼得罗巴甫尔市之间的空中交通航线。

各航空公司将根据以下安排，恢复各自的航线运行。

各航空公司国内航线起飞和降落时间（努尔苏丹时间）、班次及执飞客机型号/容量如下：

阿斯塔纳航空公司

1. 阿拉木图 (13:55) – 克孜勒奥尔达 (14:40);

克孜勒奥尔达 (15:40) – 阿拉木图 (18:10);

阿拉木图 (12:10) – 克孜勒奥尔达 (13:40);

克孜勒奥尔达 (14:40) – 阿拉木图 (17:10).

2. 阿拉木图 (12:15) – 乌斯卡曼 (13:45);

乌斯卡曼 (14:45) – 阿拉木图(16:20).

3. 努尔苏丹 (14:50) – 乌斯卡曼 (16:15);

乌斯卡曼(17:15) –努尔苏丹(18:45);

努尔苏丹(15:10) –乌斯卡曼(16:35);

乌斯卡曼(17:35) –努尔苏丹(19:00);

努尔苏丹(15:20) –乌斯卡曼(16:45);

乌斯卡曼(17:45) –努尔苏丹(19:10).

Embraer 190 (108 座) 和 А320 (148 座).

斯卡特航空公司

1. 努尔苏丹(15:40) –乌斯卡曼(17:10);

乌斯卡曼(18:10) –努尔苏丹(19:35);

努尔苏丹(15:50) –乌斯卡曼(17:10);

乌斯卡曼(22:30) –努尔苏丹(23:59)

7架次 CRJ-200/50 座.

2. 阿拉木图 (09:20) –乌斯卡曼(10:30);

乌斯卡曼(11:30) – 阿拉木图 (12:45)

7 波音 737/144 座.

3. 阿拉木图 (07:00) – 彼得罗巴甫尔 (09:20);

彼得罗巴甫尔 (10:10) –阿拉木图(12:20);

阿拉木图(07:00) – 彼得罗巴甫尔(09:20);

彼得罗巴甫尔 (16:30) –阿拉木图(18:50)

3架次 CRJ-200/50 座





哈萨克航空公司

1. 努尔苏丹 (13:40) – 乌斯卡曼 (15:20);

乌斯卡曼(16:00) –努尔苏丹(17:45).

2. 努尔苏丹 (08:30) – 彼得罗巴甫尔 (09:40);

彼得罗巴甫尔(10:10) –努尔苏丹(11:25);

努尔苏丹(10:05) –彼得罗巴甫尔(11:15);

彼得罗巴甫尔(11:55) –努尔苏丹(13:05).

3. 努尔苏丹(14:30) – 克孜勒奥尔达 (15:20);

彼得罗巴甫尔(16:00) –努尔苏丹(18:50);

努尔苏丹(15:30) –彼得罗巴甫尔(16:20);

彼得罗巴甫尔(17:00) –努尔苏丹(19:50).

4. 努尔苏丹(15:00) – 塞梅 (16:35);

塞梅(17:05) –努尔苏丹(18:40).

Bombardier Q400/76-86 座

以上航班日程表来自信息各公司官方网站。

航班运行期间，将严格执行首席卫生医师于此前公布的强制性严格检疫规范。





【编译：木合塔尔·木拉提】