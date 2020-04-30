5月4日起恢复两大直辖市同部分州首府间客运航班
哈萨克斯坦国家紧急状态保障委员会宣布，在充分遵守哈卫生部相关防疫检疫规则的前提下，从2020年5月4日开始，将恢复努尔苏丹和阿拉木图两座直辖市与克孜勒奥尔达市、乌斯卡曼市、塞梅市和彼得罗巴甫尔市之间的空中交通航线。
各航空公司将根据以下安排，恢复各自的航线运行。
各航空公司国内航线起飞和降落时间（努尔苏丹时间）、班次及执飞客机型号/容量如下：
阿斯塔纳航空公司
1. 阿拉木图 (13:55) – 克孜勒奥尔达 (14:40);
克孜勒奥尔达 (15:40) – 阿拉木图 (18:10);
阿拉木图 (12:10) – 克孜勒奥尔达 (13:40);
克孜勒奥尔达 (14:40) – 阿拉木图 (17:10).
2. 阿拉木图 (12:15) – 乌斯卡曼 (13:45);
乌斯卡曼 (14:45) – 阿拉木图(16:20).
3. 努尔苏丹 (14:50) – 乌斯卡曼 (16:15);
乌斯卡曼(17:15) –努尔苏丹(18:45);
努尔苏丹(15:10) –乌斯卡曼(16:35);
乌斯卡曼(17:35) –努尔苏丹(19:00);
努尔苏丹(15:20) –乌斯卡曼(16:45);
乌斯卡曼(17:45) –努尔苏丹(19:10).
Embraer 190 (108 座) 和 А320 (148 座).
斯卡特航空公司
1. 努尔苏丹(15:40) –乌斯卡曼(17:10);
乌斯卡曼(18:10) –努尔苏丹(19:35);
努尔苏丹(15:50) –乌斯卡曼(17:10);
乌斯卡曼(22:30) –努尔苏丹(23:59)
7架次 CRJ-200/50 座.
2. 阿拉木图 (09:20) –乌斯卡曼(10:30);
乌斯卡曼(11:30) – 阿拉木图 (12:45)
7 波音 737/144 座.
3. 阿拉木图 (07:00) – 彼得罗巴甫尔 (09:20);
彼得罗巴甫尔 (10:10) –阿拉木图(12:20);
阿拉木图(07:00) – 彼得罗巴甫尔(09:20);
彼得罗巴甫尔 (16:30) –阿拉木图(18:50)
3架次 CRJ-200/50 座
哈萨克航空公司
1. 努尔苏丹 (13:40) – 乌斯卡曼 (15:20);
乌斯卡曼(16:00) –努尔苏丹(17:45).
2. 努尔苏丹 (08:30) – 彼得罗巴甫尔 (09:40);
彼得罗巴甫尔(10:10) –努尔苏丹(11:25);
努尔苏丹(10:05) –彼得罗巴甫尔(11:15);
彼得罗巴甫尔(11:55) –努尔苏丹(13:05).
3. 努尔苏丹(14:30) – 克孜勒奥尔达 (15:20);
彼得罗巴甫尔(16:00) –努尔苏丹(18:50);
努尔苏丹(15:30) –彼得罗巴甫尔(16:20);
彼得罗巴甫尔(17:00) –努尔苏丹(19:50).
4. 努尔苏丹(15:00) – 塞梅 (16:35);
塞梅(17:05) –努尔苏丹(18:40).
Bombardier Q400/76-86 座
以上航班日程表来自信息各公司官方网站。
航班运行期间，将严格执行首席卫生医师于此前公布的强制性严格检疫规范。
【编译：木合塔尔·木拉提】