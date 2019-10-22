过去5年交通基础设施建设共吸引投资5.8万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/10月22日--哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔姆库洛夫22日在有关“光明大道”国家计划落实情况的政府工作会议上表示，最近五年在道路交通基础设施建设方面吸引投资约5.8万亿坚戈。

部长说：“在过去的五年中，吸引了约5.8万亿坚戈用于发展交通基础设施。其中44％是国家财政资金，其余56％来自公私合作部门（PPPs）。37%的发展基础交通设施的投资资金用于高速公路，40%用于铁路项目。”

据部长介绍，交通运输部门在GDP中的份额从2018年的7.9％增长到了8.2％，预计今年年底将达到8.3％。

他指出，该行业为我国40万人口提供了工作岗位，劳动生产率提高了1.7倍，从510万坚戈提高到了870万坚戈。集装箱的总运输量增加了三倍，从27.1万增加到82.5万的二十英尺备用集装箱（IFC）。过境收入增长了4.3倍，从1800亿坚戈增长到7824亿。货运运输增长了1.5倍，从130万增加到180万。

过境航空运输旅客的数量增加了4倍，预计到今年年底将达到100万人次（2015年是25万人）。

【编译：阿依波塔】