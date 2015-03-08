尼日利亚接连发生5起爆炸 50余人身亡逾百人伤

哈通社阿斯塔纳3月8日电，据中新社8日消息，尼日利亚东北部博尔诺州首府迈杜古里当地时间7日接连发生五起爆炸，目前已经造成50余人身亡、近150人受伤。伤亡人数有可能继续上升。

根据尼日利亚当局公布的初步统计数字，爆炸已造成54人身亡，143人受伤，仍有伤者陆续被送往医院接受治疗。有目击者称，在爆炸现场看到不少死难者遗体，另外还有众多伤者在等待救援。 据媒体报道，7日正午时分，在迈杜古里西部近郊的集市发生第一起爆炸。在随后的一小时里，迈杜古里的另一座市场和公交车站、邮局以及警察哨所等地相继发生了爆炸。这是迈杜古里最近遭受的最严重袭击事件。 有消息人士说，制造爆炸案的嫌犯包括多名自杀式炸弹袭击者。目前尚无任何组织或个人宣称制造了连环爆炸。但有分析认为，爆炸事件可能与极端组织"博科圣地"有联系，该组织也曾以类似方式发动攻击。

尼日利亚即将举行大选，军方希望可以在选举之前清剿"博科圣地"武装分子。尼日利亚官方称，受到"博科圣地"的影响，大选期间会存在安全问题，因而总统选举将被推迟到本月28日，各州州长及议员将在4月11日产生。联合国方面表示密切关注尼日利亚选举进程，并对与选举有关的暴力活动表示关切。 博尔诺州首府迈杜古里曾多次遭到恐怖袭击，而"博科圣地"武装此前也曾对迈杜古里周边地区发动进攻，谋求占领该地。"博科圣地"成立于2004年，意图仿效阿富汗塔利班，在尼日利亚实行宗教法律。