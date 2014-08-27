冰岛巴达本加火山地底发生5.7级地震

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，冰岛巴达本加火山地底再次发生地震，强度为5.7级。

这是48小时内第四次强度超过5级的地震，也是自上周该火山颤动以来最强的一次地震。 岛气象局表示，尽管再次发生较强地震，火山目前仍然没有喷发的迹象。 周日，冰岛曾经将喷发有可能造成的航空风险从"红色"预警降到第二高级别警戒水平的"橙色"。 2010年，冰岛艾雅法拉火山爆发，产生的火山灰扰乱了整个欧洲的航空旅行。 巴达本加火山虽然与艾雅法拉火山的活跃程度不同，但频繁的地震活动令人担心，一旦爆发将造成类似的航空混乱局面。 冰岛气象局透露，本次地震发生在格林威治时间周二早晨1：26，震中距离地面6公里，临近另外一座火山--丁久火山。 巴达本加和丁久火山都是深藏于冰岛中部500米厚的瓦特纳冰川下的巨大的火山系统的一部分。 然而，冰岛气象局说，"没有迹象显示‘地震'活动正在放缓"，并补充说："不能排除火山喷发的可能"。

2010年4月，冰岛的艾雅法拉火山喷发月导致自二战以来欧洲领空最大规模的关闭。 此前，巴达本加火山所在区域曾发生了多次地震。 该地区距离冰岛首都雷克雅未克300多公里远，当地没有常住居民，但却坐落在一个深受游客欢迎的国家公园里。 由于地震频发，火山有爆发风险，当局已经从该地区疏散了数百人。 专家认为，火山地底的活动已经向北方推移，活动点已经转移到冰川外十公里。 科学家认为，频繁的地震是火山下的岩浆涌出的结果，造成压力变化。 岩浆活动可能停止，减少地震；岩浆也可能涌出地面，造成火山喷发。 2010年4月，冰岛的艾雅法拉火山喷发导致自二战以来欧洲领空最大规模的关闭，造成的经济损失估计在15亿和25亿欧元之间。