央行行长：我国通货膨胀率将保持5-7％的目标值

哈通社/阿斯塔纳/10月16日-哈萨克斯坦央行行长达尼亚尔•阿克舍夫16日在政府会议上表示，截止2018年底，我国通货膨胀率将保持在5-7％的目标值。

他表示，2018年1-9月，我国通胀率为3.3%，该数据与去年同期相比有所下降。



"今年的年通胀率将维持在5-7％的目标值。2019年的通货膨胀率将缓慢下降，达4-6％的新目标值，低于央行此前预估的水平。" 阿克舍夫说。



行长表示，有必要从现在开始采取相应措施，加强通胀管理，并使其在2019年保持在目标值阶段。



"15日，央行宣布将基准利率由9%上调至9.25%，新的基准利率水平能够增加坚戈资产需求并维持有利的货币条件。"行长说。



"自年初至10月15日，外汇市场坚戈汇率下跌11.3％，致美元兑坚戈的平均汇率为1: 369.98。坚戈汇率的下跌受外部因素影响较大。首先，这是由于美元兑发展中国家货币汇率的上升，其次是由于美国宣布将加大对俄罗斯实施的制裁力度。这导致俄罗斯卢布自今年年初以来下跌15%。对此，央行将继续实施浮动汇率制度。"行长说。



【编译：达娜】