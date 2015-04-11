乌克兰：谁参加俄5•9阅兵式 谁就破坏了对乌关系

哈通社阿斯塔纳4月11日电 据凤凰网消息，在俄罗斯即将隆重庆祝"伟大卫国战争"胜利70周年之际，乌克兰正极力推进去俄化进程，欲同过去的苏联历史彻底切割：除坚决不给俄面子、不参加5月9日在莫斯科举行的阅兵式外，还向参加阅兵式的外国领导人提出警告，称若出席该活动将会破坏与乌克兰的双边关系。同时，乌最高拉达（即乌克兰共和国国会）通过系列法律，在乌全面禁止共产主义和纳粹主义意识形态，并为苏联时期"争取乌克兰国家独立的战士"（苏联时期被视为分裂分子和国家叛徒）正名。"谁参加谁就是破坏与乌关系"

4月7日，乌克兰外交部发言人叶甫根尼•别列比伊尼斯基发表声明称，乌克兰不会派代表团赴俄参加5月9日的阅兵式，同时乌外交部将密切关注有关国家领导人参加该阅兵式的信息。他强调说，考虑到俄罗斯对乌克兰的侵略行为，参加在俄举行的阅兵式将被乌方视为对俄罗斯侵略行为的声援，这将对乌与相关国家的双边关系产生一定影响。 乌克兰官方认为，乌克兰在第二次世界大战中遭受的破坏和损失占全苏联的40%。乌总理亚采纽克指责俄罗斯有意篡改二战历史，仅强调俄罗斯战胜了纳粹德国，而不提乌克兰。此前，乌克兰总统波罗申科就签署命令，将5月8日设定为"纪念与和解日"，使乌克兰与绝大多数欧洲国家一样在这一天纪念二战结束，但同时保留了5月9日作为休息日的传统。 4月9日，乌克兰最高拉达通过法律，将5月9日胜利日改为"二战战胜纳粹主义纪念日"，同时通过了有关"在1917年10月至1991年8月24日期间为争取乌克兰独立而战斗的战士"的相关法案。根据该法案，国家将为这些人及其家庭提供相应的社会保障和优惠政策。前不久，乌克兰总统波罗申科还批准一项禁令，在乌克兰境内全面禁播俄罗斯电影和电视剧。2月12日，乌议会还撤销对俄罗斯新闻媒体的政府认证，除俄罗斯"雨"电视频道外，其余所有俄电视频道资格均被取消。 乌克兰方面的这些言行在俄引起强烈不满。俄罗斯外交部负责人权、民主问题的官员康斯坦丁•多尔戈夫称，乌克兰某些政客和官员行为的厚颜无耻和亵渎没有下限，这是对死于纳粹及其走狗之手的包括乌克兰人民在内的数百万人的嘲弄，这种对人们神圣记忆的嘲弄是完全不能接受的。 全面禁止共产主义意识形态 4月9日，乌克兰最高拉达还通过法律，在乌全面禁止共产主义和纳粹主义意识形态和极权制度，禁止在公共场合使用任何与之有关的标识，包括国歌、国徽、旗帜、纪念品，还有城市、农村、街道名称等，甚至禁止引用共产党领导人的文章，违法者将面临最高5年的有期徒刑。 其实，乌克兰自独立以来，一些政治势力一直试图取缔共产党。2014年乌政权再次更迭后，乌城市和乡村大量的列宁像被推倒。在新一届乌议会大选中，乌共惨败没能进入议会，这是苏联解体以及乌克兰独立后20多年来共产党首次未能进入议会。2014年7月22日，乌克兰议会通过了解散共产党议会党团的决议，波罗申科当天即签署并于次日正式生效。 针对乌克兰当局的相关举动，俄罗斯共产党领导人久加诺夫称，乌克兰去共产主义化说明当局没有良心。"这伙暴力夺权的人，正在侮辱对于每个正常的人来说都是神圣的东西"，"那个虚弱的骗子叫亚采纽克，他不仅丧失了记忆，忘记红军解放了乌克兰和德国，而且，很显然，美国中情局的特工们完全阉割掉了他的良心。因为一个人，哪怕仅存一点良心，都不会在胜利70周年前夕提交这样的法律"。久加诺夫认为，乌克兰提出这个法案本身就说明乌克兰社会"病入膏肓"，"历史上没有谁能真正禁止共产主义，他们也不会得逞"。 俄罗斯国家杜马独联体事务委员会主席斯卢茨基称，乌克兰拉达正从乌克兰历史上抹去所有与俄罗斯有关的因素。在"伟大的卫国战争"胜利70周年之际，将共产主义与纳粹主义相提并论是无耻而又亵渎的。但这是一条死路，我们是一个民族，我们的胜利是共同的。 基辅政治研究与冲突学中心主任米哈伊尔•巴格林宾斯基在接受俄罗斯网站RuBaltic.Ru专访时表示，在乌克兰的政治生活中总是存在一些反俄的政客，他们是民族主义者，他们在乌克兰独立20余年来始终企图在乌禁止共产主义意识形态，并认为那些在苏联时期坚持乌克兰独立的人才是英雄。现在乌克兰当权者中就有民族主义者，所以他们要积极实现长期以来的想法，其中就包括对待卫国战争的态度，并已经给它重新命名。当前在乌克兰，所有二战中与俄罗斯有关的东西都被负面对待。他们要修改二战历史，并向乌克兰共产党进行报复，实际上乌克兰共产党早已不能对他们构成任何威胁。除此之外，现在乌克兰大多数人不仅是反俄的，而且是亲欧洲的，欧洲高层包括欧洲议会和欧洲理事会早已通过决议，将希特勒主义与斯大林主义相提并论，现在乌克兰也只是跟上了欧洲的脚步而已。 巴格林宾斯基认为，乌克兰当权者是一些除了个人前途和钱财外没有任何个人思想的野心家。他们除了民族主义外再无深刻的、可以向民众宣扬的意识形态。而且正是民族主义者将他们送上台，所以采取反俄亲欧的政策是很自然的。去共产主义、重新评价二战，这都是共同的趋势，欧洲对此应该很满意。不过，乌克兰在这方面可能做得更过火一些，因为当前的这些政客缺乏政治头脑，他们在政治、经济和外交方面都毫无建树，把国家搞得一团糟，不得不借此转移视线。 从事态发展看，乌克兰已经把与俄罗斯的斗争从政治、军事领域扩大到历史、文化和意识形态等各方面，其深层目的或许是要将乌克兰与苏联时期的政治、文化等所有联系都割裂、甚至是抹掉，使乌克兰成为没有任何俄罗斯影响的、独立的、"欧洲化的"乌克兰。但就像俄罗斯分析人士所说的那样，乌当局将其他国家对二战历史的纪念与乌俄两国的纷争挂钩将为自己带来更多的难堪，因为已经确定有包括中国在内的20多个国家领导人将参加5月9日莫斯科红场的阅兵活动，不知道乌克兰外交部届时将如何处理与这些国家的关系。（作者系中国青年报驻外高加索记者杨军）