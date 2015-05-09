5月9日——卫国战争胜利日

哈通社阿斯塔纳5月9日电 今天是卫国战争胜利70周年纪念日。哈萨克斯坦同苏联其他加盟共和国一起参加了这场1941年6月开始为期1418天的人类历史上最惨烈的战争。

数据显示，卫国战争期间，共有120万哈萨克斯坦将士奔赴战场，其中仅有60万凯旋归来。在此次吞噬了2700万苏联军人的战争中，500名哈萨克斯坦将士获得了苏联英雄称号。其中包括库达伊别尔根•苏拉甘诺夫、萨布尔•拉赫莫夫、包尔江•莫穆什吾勒、阿丽娅•莫勒达古洛娃、曼乔克•玛美托娃等哈萨克英雄儿女。而塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫、莱奥尼德•别达、伊万•帕维洛夫、谢尔戈•卢甘斯基两次获得了苏联英雄称号，奇姆肯特楚古耶夫空军学院学子科杰杜布三次获得该荣誉。

作为原苏联加盟共和国之一，为供应战争需求，哈萨克斯坦组建了火炮团、空军团等众多师旅。在莫斯科保卫战中，潘菲洛夫指挥的第316师立下了不可磨灭的功勋，该师指导员哈布杜林、机枪手托赫塔洛夫和阿曼根迪耶夫表现英勇；包尔江•莫穆什吾勒指挥的1073步兵团多次击退了敌人的反扑。 在列宁格勒保卫战和斯大林格勒保卫战中，来自哈萨克斯坦的将士成了战斗先锋，并积极参与了在此后的库尔斯克战役、解放乌克兰、白俄罗斯、东欧的战役以及攻克柏林的战役。

哈萨克斯坦作为苏联当时的大后方，为卫国战争胜利做出了重大历史性贡献。1941年8月，苏维埃最高会议作出哈萨克斯坦所有生产要为卫国战争服务的决定，哈萨克斯坦成为生产武器所需的铜、铅、铁、铋、钼等多种金属最大供应地。卫国战争期间，哈萨克斯坦锰、钨、镍等矿产的开采远远领先于苏联其他加盟共和国，电力生产也提高了两倍，142座工厂从战区被迁移至哈萨克斯坦境内，并新建设了460个工厂，在哈萨克斯坦的兵工厂也掌握了当时最先进武器生产技术。战争期间，卡拉干达州的矿区积极为战场提供了燃煤，西哈州和阿克托别州的炼油厂满足了当时苏联39%的液体燃料需求。 1941-1945年，哈萨克斯坦为战场提供了582.9万吨粮食、73.4万吨肉类，群众自发向战场捐送衣服、食物，募捐筹款47亿索姆。（编译：吴然）