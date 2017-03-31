5月9日胜利日 阿斯塔纳将举行“不朽军团”大游行

哈通社阿斯塔纳 - 2017年5月9日，阿斯塔纳市将举行一场由卫国战争老兵后裔们参与的盛大游行。

据悉，游行主题为《不朽军团在阿斯塔纳--全球行军》，活动由市政府组织，旨在庆祝国际反法西斯胜利纪念日。



"不朽军团"国际游行活动于2012年在俄罗斯托木斯克市发起，随后数年间成为了许多前苏联国家的重要纪念活动。



阿斯塔纳市"不朽军团"组织协会于2014年成立，由卫国战争功勋老兵后人及社会积极人士志愿参与组织。



在2015年的70周年胜利纪念日期间，共有1500人参加了在阿斯塔纳市举行的不朽军团游行。参加游行的人们举着曾经参加过卫国战争的亲属照片，纪念苏联卫国战争暨反法西斯战争的胜利。



在2016年的游行中，参与活动的人数达到了7000人。



据悉，截至目前，"不朽军团"游行活动的举办国家已经超过了60个。这一活动无关政治、无关国籍、无关商业，而是一项全球性的历史见证。游行参与者不分民族、信仰和政治观点，仅为纪念先辈在全人类反法西斯战争中的牺牲精神。



《不朽军团在阿斯塔纳--全球行军》将于2017年5月9日阿斯塔纳时间12:30时开始。游行队伍将从"哈萨克耶勒"纪念碑出发，一路游行至"祖国保卫者"纪念馆，游行全程约2.5公里。



值得一提的是，参与"不朽军团"游行活动，无需报名或登记。同时，活动严禁一切商业广告行为和政治宣传行为。



卫国战争期间，共有120万哈萨克斯坦将士奔赴战场，其中仅有60万凯旋归来。



【编译：木合塔尔·木拉提】