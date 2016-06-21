中国5月CPI低于预期 PPI增速继续回升

中国5月CPI出现回落，但连续第三个月维持在"2时代"，5月PPI增速继续回升。

国家统计局数据显示，中国5月CPI同比2％，低于预期的2.2%，前值2.3%。







同时，5月PPI同比-2.8%，预期-3.2%，前值-3.4%。自1月以来，PPI持续回升。







国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读称，从环比看，CPI环比下降0.5%，主要是受鲜菜价格下降较多的影响。

年初寒潮天气袭击我国大部分地区，影响了鲜菜的生产和运输，鲜菜价格高位运行，较往年同期上涨较多。随着应季鲜菜上市，市场供应逐步增加，鲜菜价格趋于正常。5月份鲜菜价格环比下降21.5%，影响CPI环比下降约0.64个百分点，超过CPI环比总降幅。

5月份猪肉价格环比继续上涨，涨幅为2.3%，影响CPI环比上涨约0.07个百分点。国内成品油价格两次提价，汽油、柴油价格环比分别上涨3.7%和3.8%，合计影响CPI环比上涨约0.06个百分点。

余秋梅表示，CPI同比上涨主要是5月猪肉价格继续高位运行。

从同比看，CPI同比上涨2.0%，5月猪肉价格继续高位运行，同比上涨33.6%，影响CPI上涨约0.77个百分点。鲜菜价格同比上涨6.4%，涨幅比上月回落16.2个百分点，对CPI的影响也从上月的0.56个百分点回落至0.14个百分点。部分服务价格同比涨幅较高，其中护理、临床诊断、家政服务、学前教育价格同比分别上涨10.5%、8.2%、5.3%、4.1%。

PPI增速持续回升

5月，全国工业生产者出厂价格环比上涨0.5%，涨幅比上月缩小0.2个百分点。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅表示，环比变动的特点一是部分工业行业价格涨幅缩小，其中黑色金属冶炼和压延加工、石油和天然气开采业价格环比分别上涨2.5%和12.3%，涨幅比上月分别缩小5.9和0.5个百分点；二是石油加工业价格环比上涨4.1%，涨幅比上月扩大3.1个百分点；三是煤炭开采和洗选业价格环比止跌回升，由上月下降0.3%转为本月上涨1.8%。

从同比来看，5月工业生产者出厂价格同比下降2.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点。

余秋梅称，分行业看，石油和天然气开采、石油加工、煤炭开采和洗选、有色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造业价格同比分别下降21.5%、15.6%、10.2%、7.7%和5.4%，合计影响当月工业生产者出厂价格总水平同比下降约1.7个百分点，占总降幅的60%左右。

来源：华尔街见闻