中亚冰川融化速度比全球平均快三倍 50年流失27%

哈通社阿斯塔纳8月20日电 据外媒报道，最新研究发现，自上世纪60年代初以来，中亚地区山脉冰川的融化速度，比全球高山冰川的平均融化速度快了三倍，体积流失量达27%。

权威科学刊物《自然地球科学》日前发布了有关天山冰川融化情况的研究。天山冰川是中亚多国，包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、乌兹别克斯坦及中国西北部地区重要的水源。 该研究指出，气温上升导致天山自1960年代以来，每年平均减少54亿吨冰层，期间减少的冰川覆盖面积共约3000平方公里。 1970年代至1980年代间，天山冰川的融化速度大大加快。根据气候模式估计，未来几十年内，天山山脉的夏天气温将升高，冰川融化速度会因此加快。到了2050年，气候变化所引发的气温上升将导致天山冰川面积减少一半。

参与此项研究的德国地球科学研究中心研究人员德特曼说："高山冰川其实是巨大的储水库，具有在旱涝不同年份调节供水平衡的重要作用。冬季常年累月积累的高山冰层在夏季融化，提供水源。" 研究指出，2021年至2050年间，夏季气候如果升温2摄氏度，很可能意味着到本世纪中叶，天山冰川体积将减少一半。首席研究员法里诺提说："该区域的冬季通常非常干燥，而天山海拔又那么高，冰川所获得的降雪多在夏天。这意味着气温升高不仅会加速冰川融化，同时也会使冰川补给减少。" 此前的研究显示，全球逾10亿人口的饮用水过半来自积雪和冰川的季节性融化，这些人口主要分布在亚洲和南美洲地区。在依赖雪水的干旱地带如中亚部分地区，冰川的作用尤为重要。 《自然地球科学》的这项研究表示："鉴于当地人口不断增长，再加上气候变化预期导致的冰川面积持续缩减，情况显得更加令人担忧。" 冰川虽为重要水源，人类对其动力过程的了解却知之甚少。有关冰川的历史数据非常少有，以致难以更精准地预测未来的水源供应。研究人员解释说，至今采用现代卫星方式而对冰川体积流失量所作的估算，最早仅能追溯至2000年，至于更早期的冰河学观察报告只是以少数几个个别冰川为研究对象。