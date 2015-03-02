萨金塔耶夫：面积50平方米的廉租房月租金不超过5.6万坚戈

哈通社阿斯塔纳3月2日电，第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫今天出席建筑管控委员会会议，公布在"光明大道"经济计划框架下廉租房管理问题。

萨金塔耶夫表示，在"光明大道"经济计划框架下，政府今年将通过建设和购买等形式，在全国范围内建成2.9万套廉租房。其中，60%的廉租房将在阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特等城市落成，其余40%的公寓位于各州市。 萨金塔耶夫强调，按照廉租房配租方案，配租首先将从小坪米数的公寓开始，主要是33坪的一居室、45坪米的两居室和62坪米的三居室为主。 他还解释道，50坪米、未来产权转为个人的廉租房的租金不高于5.6万坚戈/月，单纯性出租（产权属于国家）的廉租房，每月租金不高于2.8万坚戈。 他还表示，优先可获得廉租房的群体为：多子女家庭或单亲家庭、残障儿童家庭、归国哈侨家庭、国家公务员及财政预算内单位员工。其中，50%的廉租房主要面对婚姻期超过3年、年龄超过35岁的年轻家庭。 据公共住房基金统计，目前我国申请廉租房的人数超过30万，这一数字还在不断增长当中。其中，超过13万人为社会弱势群体，国家公务员和财政预算内单位人员12.4万，孤儿为4.4万。 （编译：苏航 审校：林海）