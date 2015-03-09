北京冬奥会奥申委成员：申办冬奥会中国与哈萨克斯坦胜率50对50

哈通社阿斯塔纳3月9日电，据重庆晨报9日报道，今年7月31日，2022年冬奥会举办城市将尘埃落定，北京作为申办城市，申办工作目前进展如何？北京又有多少胜算？就这一问题该报记者今天在北京采访了国际奥委会委员、北京冬奥会奥申委成员杨扬。

记者：北京联合张家口申办2022年冬奥会，目前进展到了哪一步？ 杨扬：各项申办工作正在有条不紊地进行中，目前为止一切进展顺利。北京冬奥会的所有场地都已经得到各个体育单项联合会的专家的认证，可以说，从硬件上已满足举办冬奥会的条件。接下来，我们也会按照国际奥委会的要求，继续推进申办工作。这个月，我们就会迎来国际奥委会评估团的首次造访，目前我们正在积极准备。6月9日，我们会去洛桑，向国际奥委会委员进行展示和汇报，回答他们的提问。最终结果将在7月31日揭晓。

记者：与哈萨克斯坦相比，你认为北京申办冬奥会胜算有多少？ 杨扬：这个问题就很具体了。之前就有记者让我给两个申办城市打分。我给了一个官方的回复，50分对50分，因为只剩下两个候选城市了。对方有很多条件与我们是不相上下的。而雪上项目，对手有一些优势。但是，这并不会影响我们的决心和信念。很多体育协会希望北京通过举办冬奥会，改善我们的弱势项目。而且我们也是蛮拼的。比如，为了找到最合适的高山滑雪场地。我们全北京找山头，负责这个项目的主席拿着设备从山顶测到山脚。最后把这个项目的地点确定在延庆。 记者：北京在此次申办冬奥会中，特别强调会节俭办奥运，节俭主要体现在哪些方面？ 杨扬：北京这次申办报告会围绕以运动员为中心、可持续发展、节俭办奥运这三大理念，这也非常符合国际奥委会刚通过的"2020奥运议程"。具体到节俭，其实这也是我们这次申办冬奥会的一个亮点。我们的申办报告中，举办冬奥会，政府的投入并不大，我们也不会建新地标，大部分场地都是民间投资。