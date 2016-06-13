美奥兰多夜店枪击案：50人丧生 53人受伤

美国总统奥巴马谴责导致至少50人死亡的奥兰多枪击案，形容这宗是可怕的大屠杀，凶徒粗暴残忍。

奥巴马表示，他为死者家属以及伤者祈祷。

奥巴马说，当局循恐怖袭击方向调查奥兰多枪击案。

他在会见记者时指出，虽然调查仍在初步阶段，但目前的资料已经显示，这宗枪击案是基于仇恨的恐怖行径。

奥巴马表示，这是美国历史上死伤最严重的枪击案，也令人联想起，在美国太容易购买枪械。

奥兰多市长说，在一家同性恋夜总会发生的枪击事件中已知有50人丧生，53人受伤在医院接受治疗。

市长还宣布，奥兰多进入紧急状态。

联邦调查局（FBI）正在调查凶案动机，以及是否涉及恐怖组织。

联邦调查局奥兰多地区主管霍珀证实，枪手奥马尔·马廷使用的枪械，都是通过合法途径购买。

他还披露，凶嫌在酒吧行凶后曾致电报警，宣称为极端组织"伊斯兰国"效力。

美国联邦调查局表示，枪击案凶嫌曾因跟1名美国自杀炸弹攻击者有瓜葛而遭到调查。



美国媒体发表了枪击案凶嫌奥马尔·马廷的照片。



枪手奥马尔·马廷的父亲表示，相信儿子这样做，是因为憎恨同性恋者，凶案与宗教无关。

奥兰多警方说，枪击案发三小时后警方派遣突击队冲入夜总会，击毙劫持人质的枪手。

美国媒体确认，袭击者是美国公民奥马尔·马廷（Omar Mateen），29岁。

马廷手持突击步枪和手枪在同性恋夜总会 "脉冲"（Pulse）内乱枪扫射。

他在被警方击毙前，曾挟持30人为人质。

警方将事件称作"恐怖主义"行为，但目前还不知道是国内还是国际恐怖行为。

亲属聚集在奥兰多几家医院外等候消息。其中许多人曾经收到被困在夜总会中的亲人的短信。



突击队

奥兰多警察总监约翰·米纳说，枪击发生在当地时间周日（12日）凌晨两点。之后，枪手在夜总会内劫持人质。

米纳说，凌晨5时，警方在收到夜总会内有人发出的短信和电话后决定派遣突击队进入。

联邦调查局一名发言人称，正在调查枪手是否"独狼"，并说枪手好像"倾向"激进的伊斯兰主义，但是现在还不清楚这是国内还是国际恐怖主义事件。

枪手奥马尔马丁的父亲表示，相信儿子这样做，是因为憎恨同性恋者，凶案与宗教无关。

据悉枪击事件发生时，夜总会内有100多人。这家名为"脉冲"的夜总会自称是奥兰多最热门的男同性恋娱乐场所。

根据"大规模枪击事件追踪"数据，去年美国共发生372起大规模枪击事件，475人丧生，1870人受伤。

"大规模枪击事件"指的是，一起单独事件造成的死、伤人数超过4人。