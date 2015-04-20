欧洲航天局：500颗小行星或存在撞击地球威胁

哈通社阿斯塔纳4月20日电 据环球网援引法国媒体20日报道，欧洲航天局(简称欧空局)专家上周在罗马附近的弗拉斯卡蒂城召开会议，指出约有500颗小行星对地球构成潜在威胁，并商讨解决方案。欧空局近地天体部门负责人达特列夫•科斯切尼指出，已观察到近500个近地天体(NEO)可能在100年内撞击地球。但是发生撞击的可能性较小，某些情况下只有一百万分之一的概率。

报道称，达特列夫•科斯切尼在NEO操作中心解释道，正在追踪这些小行星的运行轨迹，试图预测它们的运行位置以及是否会对地球构成威胁。他补充道，在存在实际危险的情况下，目前有两种可考虑的解决方案。第一种就是太空"交通事故"。一颗小行星就好比一辆车，另一辆"车"就是所要使用的工具，需要用这辆"车"撞击小行星，使其逐步偏离原本运转轨道。 科斯切尼指出，第二种解决方案就是通过核爆炸来摧毁小行星。但一颗天体的运行速度为每秒10公里，如何才能用另一个以同样速度运行的物体、瞄准并拦截该天体则成为面临的实际难题。 据悉，科斯切尼还指出，自从美国进行名为"深度撞击"的试验之后，人们明白了地球能够撞击到所有直径超过100米的物体。因此，地球很有可能正在接近一些由摄像头自动导航的卫星，因为人们没有时间从地球上操控它们。