哈通社阿斯塔纳5月15日电 据路透社消息，巴西政府14日宣布，中国将向巴西投资500亿美元。而中国总理李克强定于18日到26日将访问巴西、哥伦比亚、秘鲁和智利。此行预计签署横跨巴西、秘鲁连接大西洋和太平洋的"两洋铁路"可行性研究合作文件。

巴西政府周四宣布了中国将向巴西投资五百亿美元的消息，但表示要等到李克强访问巴西结束时，才能清楚投资的具体项目。

中国总理李克强下周二与巴西总统罗塞夫会面，两人的会见将启动一系列大型投资计划，包括基础设施、铁路、公路以及飞机场等。据巴西外交部透露，中巴外贸总额2001年时仅有32亿美元，2013年增加到830亿美元。 据中国外交部官网，中国国家主席习近平上次出访拉美国家时，提出"两洋铁路"的架构协定。李克强这次出访将进一步签署"两洋铁路"可行性研究合作文件，就启动可行性研究做安排。 中国商务部长助理童道驰表示，在可行性研究阶段，不会涉及具体金额等情况。中国对铁路的修建持积极态度，希望在启动可行性研究的基础上推动项目发展。 李克强访问期间还将与巴西签署政治、经贸、金融、农业及科技等领域的政府间和企业间合作等系列协议；与哥伦比亚签署经贸、投资、基础设施建设等领域的政府间和企业间多项合作协议。 访问秘鲁时，双方将签署经贸、投资、基础设施建设、质检、科技、航太及通讯等领域多项合作协定。李克强此行是中国总理20年来首次访问祕鲁。 此外，李克强在智利期间，双方将签署政治、经贸、金融、文化及科技等领域的政府间和企业间多项合作协议。