中国将通过国际运输通道向欧洲出口500亿美元产品

哈通社阿斯塔纳5月25日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）中国将通过"西欧--中国西部"交通走廊向欧洲出口500亿美元的产品。

25日，"丝绸之路国家峰会：能源、资源与可持续发展"会议在阿斯塔纳举行，国家经济部副部长铁木尔•加克斯勒科夫在会议中作出上述表示。

加克斯勒科夫说："交通运输领域的主要项目为--‘西欧--中国西部'交通走廊的建设。这是中国向欧洲出口商品运输的最佳路线，该项目同时也将对欧亚国家地面交通运输领域的发展带来重大的影响。分析人士表示，至2020年，欧洲与中国的年贸易额约8％将通过这条走廊运输。也就是说，中国将通过‘西欧--中国西部'交通走廊向欧洲出口500亿美元的产品。"

值得一提的是，"西欧--中国西部"交通走廊，是哈萨克斯坦、中国和俄罗斯在友好合作关系框架下的重要工程项目之一。从中国连云港至俄罗斯圣彼得堡的多式联运交通走廊总长度达8400公里，其中哈国境内的线路长度达2787公里。

据悉，目前，中国通过海运到欧洲国家需45天。通过"西欧--中国西部"交通走廊只需10天的时间到达欧洲国家。

哈国境内的相关线路以基本建设完成并投入使用。（编译：小穆）