历史剧《哈萨克汗国》第一季共耗资500万美元

哈通社阿拉木图 - 历史剧《哈萨克汗国--不败之剑》第二季拍摄工作将于2017年开始。

在阿拉木图举行的电视剧推介会上，导演鲁斯帖穆•阿布德拉希耶夫介绍了电视剧第一季的拍摄情况。



据其透露，《不败之剑》第一季的拍摄和制作耗时两年。其中，电视剧拍摄过程历时5个多月，辗转30多处外景地，有500多名演职人员参与拍摄。绝大多数外景地位于阿拉木图市和阿拉木图州，此外，哈萨克电影公司为本片特别搭建了数座大型摄影棚，用于室内场景的制作。



剧组甚至为完成拍摄，而复制了一座1:1的昔班尼王朝宫殿。



本片剧本，由编剧萨马古力•叶鲁拜根据著名小说家伊利亚斯•叶森贝尔林长篇历史小说《游牧人》第一部《不败之剑》改编而成。



影片主要以哈萨克语拍摄，此外还使用了卫拉特语和蒙古语北部方言。2017年1月4日，将发布电视剧俄语配音版本。



导演介绍称，目前影片专供欧洲市场的英语配音版正在制作当中。



"我们将根据第一季的收视情况，来决定第二季的拍摄工作。哈萨克的历史十分悠久，其中更有着丰富的故事可以搬上荧幕。主权独立，让我们拥有了制作这部影片的机会。"导演鲁斯帖穆说。



据导演透露，《哈萨克汗国--不败之剑》第一季初期预算为20亿坚戈，而最终成品的耗资为500万美元。



"我相信影片的第二季将更加精彩，预期我们会在新年之后开始进入筹备阶段。目前的素材足够我们为第二季制作2-3集的内容。不出意外的话，第二季将在2017年年底上映。"他说。



【记者：阿勒玛斯·穆喀什吾勒 编译：木合塔尔·木拉提】