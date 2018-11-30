《总统与我》网络图片征集评选活动收到近500张投稿

哈通社/阿斯塔纳/11月30日 --为庆祝即将到来的首任总统日而启动的《总统与我》照片网络征集、评选活动正在火热进行当中。

投稿参与活动的网民数量众多，其中青年人群体最为活跃。



截至目前，在互联网社交平台上以#elbasyjanemen 为标签参与活动的投稿达到了446篇。



作为活动组织方之一的阿斯塔纳市政府官方网站评论称，每一张照片都有着独特的故事。



分享和参与活动的年轻人们，通过这些照片表达与总统见面时的感受与心情。一些没有同总统本人有过合影的青年，则分享了他们与总统肖像的合影。所有的作品最终将由专门委员会进行评选。



据市政府报道，截至目前共有125人登记参加评选大赛。



根据活动要求，2018年11月14日至30日期间，参与者可将自己与纳扎尔巴耶夫总统的合影发布在Instagram个人帐号中，并在主题帖上标注 # ElbasyJaneMen 标签。此外，活动参与者需关注以下Instagram政府部门官方帐号：@kdm.gov.kz @kdms.gov @qogamdyk_damy_astana 并在主题帖中予以标注。



据主办方介绍，在有总统出席的大型公共活动当中，参与者与总统同框出现的集体照片，也可以作为合影参加评选比赛。



活动最终评选结果将在12月1日公布。获奖者将获得精美的礼品，包括Іphone x、 Іpad以及其他奖励。



此外，经委员会评选出的50张优秀作品将被集结展出。



【编译：木合塔尔·木拉提】