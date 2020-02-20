“钻石公主”号第二批乘客下船 约为500人

哈通社/努尔苏丹/2月20日--据共同社报道，有关发生新型冠状病毒集体感染的«钻石公主»号游轮，病毒检测结果呈阴性的乘客等20日继续下船，对象为500人左右。这是继19日后的第二天下船，预计21日结束下船。日本厚生劳动省此前要求乘客等在游轮上确认出现感染者的5日起到14天医学观察期满的19日为止呆在房间内。

据厚劳省称，19日有包括约410名日本人在内的443人下船回家，20日也有约一半是日本人。下船的人乘巴士到附近的交通枢纽站等处，之后利用公共交通工具回家。

厚劳省在17日前对留在船上的所有乘客采集了病毒检测用的样本。称若结果呈阴性，在接受医生等的健康检查后可下船，重归日常生活。

厚劳省向下船者发放健康卡，卡上写着2周期间需观察健康状态，非必要紧急情况应避免出门等。还写明了专为下船者开设的咨询窗口的电话号码和邮箱地址。

与确诊感染者同一房间的密切接触者因各自的医学观察期结束日有所延后而推迟下船。关于船员，计划在乘客下船后与游轮运行公司进行协调。

游轮1月20日从横滨港出发，在香港下船的香港籍男性确诊感染新冠病毒。厚劳省对约3700人的所有乘客和船员实施检疫。此前要求除病毒检测结果呈阳性者、急病患者、有宿疾的老年人等之外的乘客等人在船上待命。