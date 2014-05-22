哈新社阿斯塔纳消息，据外国媒体报道， 荷兰"火星一号"公司今年6月宣布发起一项移民火星计划，拟在未来20年中将至少20名地球人送往火星"定居"。然而，在21日于伦敦举行的英国皇家航空学会议上，私人航天企业巨头太空探索技术公司(SpaceX)的CEO、亿万富翁艾伦•马斯克宣布了一项更为宏大的火星移民计划--在未来15年到20年，将8万名地球人送往火星，他们将在可供人类居住的火星基地上自给自足，繁衍后代。据悉，这趟火星之旅要价为50万美元。

"壮士一去不复返"

现年41岁的马斯克来自南非，拥有美国宾夕法尼亚大学物理学学位，如今的身家高达24亿美元。今年5月，美国太空探索技术公司成功使用自制的"猎鹰9号"火箭向国际空间站发射了一艘"龙号"货运飞船，开启了太空探索商业化和私人化的时代。 然而，马斯克的志向似乎变得越来越远大。他在英国伦敦皇家航空学学会演讲会上表示，在未来15年到20年内，他会首先向火星派遣不超过10名"移民先驱"。所有这些火星探险"志愿者"都必须接受一个现实，他们此去将会是"壮士一去不复返"，此后他们永远都将"定居"在火星上。先驱小组将逐步建立火星"移民地"，这个移民地最后将会扩展成一个数万人的社区。"在火星上，你可以在一个全新的社会体系中开始生活，而这个社会体系将变得越来越大，它能够自给自足。"他对在场的人说。 马斯克称，他相信该公司的火星殖民计划绝不会缺少热心的"志愿者"。他估计，每10万人当中就会有一人对参与这趟"单程票"式的火星之旅充满兴趣。到15年或20年后，地球上的人口将达到80亿人，根据10万分之一的"志愿者"概率，到时将有8万人愿意加入该公司的火星移民计划，充当火星"移民先驱"。 入住"透明穹顶建筑" 第一批火星探险先驱并不是到火星上去旅游"度假"，而是去充当"建筑工人"，他们将用跟随飞船一起携带而去的特殊建筑材料，在充满灰尘的火星荒漠上建立一个密封透明的穹顶形的大型增压建筑，该"透明穹顶建筑"将成为未来数代人的火星移民家园，它的内部将拥有二氧化碳气体，二氧化碳气体将会使建筑内部的火星土壤可以种植庄稼。为了防止穹顶内的居民受到太阳辐射的伤害，该透明穹顶建筑的表层可能还会覆盖一层"水墙"。"透明穹顶建筑"内将会植物茂盛，绿意盎然，气候能像地球一样宜居。 随着火星移民地生产出更多的物资可满足自我供应，科学家将使用大推力火箭将更多的人送往火星，当然其中也会包括少量的用品和设备。为此，科学家致力于研制可重复使用的宇宙飞船，可在火星和地球之间进行返回飞行。 对于在火星与地球之间"摆渡"的宇宙飞船系统，太空探索技术公司认为"龙"式宇宙飞船不可能执行这个任务，需要有更大的往返飞船。其中涉及巨大的可重复使用的火箭，马斯克正在考虑需要什么样的航天器才能携带首批火星移民。 票价预计为50万美元 这趟火星之旅的票价预计为50万美元，马斯克认为这个价位足够低，可以满足大多数发达国家的民众，这"相当于在加州买一套别墅"。"这个火星之旅的票价要低到发达国家中大多数四十多岁的中年人都能筹到的地步，从而可以让他们轻松实现前往火星探险的梦想。" 当然，仅靠一家私人航天企业或不可能完成建设火星基地的任务。因此，马斯克希望能与官方航天机构合作。整个计划预计耗资360亿美元，相当于美国国内生产总值的0.25%到0.5%。在他看来，该计划是可以被接受的。 这360亿美元中的一部分被用于建设火星基地，如果在地球和火星之间开设定期的宇宙飞船往返线路，那么建设火星基地的成本还会降低一半，在有足够的人数的前提下，火星移民计划会是一个合理的商业案例。

太空探索技术公司：火星之旅票价50万美元

哈新社阿斯塔纳消息，据外国媒体报道， 荷兰"火星一号"公司今年6月宣布发起一项移民火星计划，拟在未来20年中将至少20名地球人送往火星"定居"。然而，在21日于伦敦举行的英国皇家航空学会议上，私人航天企业巨头太空探索技术公司(SpaceX)的CEO、亿万富翁艾伦•马斯克宣布了一项更为宏大的火星移民计划--在未来15年到20年，将8万名地球人送往火星，他们将在可供人类居住的火星基地上自给自足，繁衍后代。据悉，这趟火星之旅要价为50万美元。 "壮士一去不复返" 现年41岁的马斯克来自南非，拥有美国宾夕法尼亚大学物理学学位，如今的身家高达24亿美元。今年5月，美国太空探索技术公司成功使用自制的"猎鹰9号"火箭向国际空间站发射了一艘"龙号"货运飞船，开启了太空探索商业化和私人化的时代。 然而，马斯克的志向似乎变得越来越远大。他在英国伦敦皇家航空学学会演讲会上表示，在未来15年到20年内，他会首先向火星派遣不超过10名"移民先驱"。所有这些火星探险"志愿者"都必须接受一个现实，他们此去将会是"壮士一去不复返"，此后他们永远都将"定居"在火星上。先驱小组将逐步建立火星"移民地"，这个移民地最后将会扩展成一个数万人的社区。"在火星上，你可以在一个全新的社会体系中开始生活，而这个社会体系将变得越来越大，它能够自给自足。"他对在场的人说。 马斯克称，他相信该公司的火星殖民计划绝不会缺少热心的"志愿者"。他估计，每10万人当中就会有一人对参与这趟"单程票"式的火星之旅充满兴趣。到15年或20年后，地球上的人口将达到80亿人，根据10万分之一的"志愿者"概率，到时将有8万人愿意加入该公司的火星移民计划，充当火星"移民先驱"。 入住"透明穹顶建筑" 第一批火星探险先驱并不是到火星上去旅游"度假"，而是去充当"建筑工人"，他们将用跟随飞船一起携带而去的特殊建筑材料，在充满灰尘的火星荒漠上建立一个密封透明的穹顶形的大型增压建筑，该"透明穹顶建筑"将成为未来数代人的火星移民家园，它的内部将拥有二氧化碳气体，二氧化碳气体将会使建筑内部的火星土壤可以种植庄稼。为了防止穹顶内的居民受到太阳辐射的伤害，该透明穹顶建筑的表层可能还会覆盖一层"水墙"。"透明穹顶建筑"内将会植物茂盛，绿意盎然，气候能像地球一样宜居。 随着火星移民地生产出更多的物资可满足自我供应，科学家将使用大推力火箭将更多的人送往火星，当然其中也会包括少量的用品和设备。为此，科学家致力于研制可重复使用的宇宙飞船，可在火星和地球之间进行返回飞行。 对于在火星与地球之间"摆渡"的宇宙飞船系统，太空探索技术公司认为"龙"式宇宙飞船不可能执行这个任务，需要有更大的往返飞船。其中涉及巨大的可重复使用的火箭，马斯克正在考虑需要什么样的航天器才能携带首批火星移民。 票价预计为50万美元 这趟火星之旅的票价预计为50万美元，马斯克认为这个价位足够低，可以满足大多数发达国家的民众，这"相当于在加州买一套别墅"。"这个火星之旅的票价要低到发达国家中大多数四十多岁的中年人都能筹到的地步，从而可以让他们轻松实现前往火星探险的梦想。" 当然，仅靠一家私人航天企业或不可能完成建设火星基地的任务。因此，马斯克希望能与官方航天机构合作。整个计划预计耗资360亿美元，相当于美国国内生产总值的0.25%到0.5%。在他看来，该计划是可以被接受的。 这360亿美元中的一部分被用于建设火星基地，如果在地球和火星之间开设定期的宇宙飞船往返线路，那么建设火星基地的成本还会降低一半，在有足够的人数的前提下，火星移民计划会是一个合理的商业案例。