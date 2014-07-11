50万乌克兰难民涌入俄罗斯 数字获联合国机构确认

哈通社阿斯塔纳7月11日报道，据透视俄罗斯网站报道，联合国难民署驻俄罗斯代表处本周二确认了俄罗斯移民局关于乌克兰难民局势的数字：约50万乌克兰公民因该国东南部地区战事进入俄罗斯避难。

联合国与俄方难民数字统计相同

联合国难民事务高级专员办事处驻俄罗斯代表处信息顾问加琳娜•涅格鲁斯托耶娃(Galina Negrustoeva)说,该联合国驻俄机构掌握的数字与俄罗斯政府移民局并无二致。"我们的工作人员对（俄乌）边境地区进行了访问，亲眼看到了一切，因此我们没有理由不相信俄罗斯移民局的资料"，该联合国驻俄机构人士对《透视俄罗斯》记者说。根据俄联邦移民局7月7日发布的声明，目前俄罗斯共有约180万乌克兰公民，其中约48万人来自乌战区。

大部分新近涌入俄罗斯的乌克兰公民尚未向俄移民局提出获得正式难民地位的申请。他们有的住在邻近边境地区的临时营地中，有的则投奔了在俄亲友。"目前在俄罗斯边境地区有41.4726万人，另外还有2.0461万人已申请临时住所，这一数字还将继续扩大，获得难民地位的人数也将不断变化"，俄移民局副局长阿纳托利•库兹涅佐夫本周一在俄罗斯公众院听证会上说。据悉，乌克兰公民根据俄罗斯相关法律可以在俄境内自由停留90天，之后必须回国或从俄移民局获得居留许可。库兹涅佐夫指出，有不少人愿意参加俄"同胞自愿移民"安置计划。

"随着（乌克兰）内战的爆发，希望加入该计划的人数增长了四倍，希望获得俄罗斯国籍的乌克兰公民数量增长了六倍，希望获得临时居留许可的人数增长了三倍；向移民局提出申请的主要是（乌）顿涅茨克、卢甘斯克和第聂伯彼得罗夫斯克州的居民"，这位俄罗斯移民局副局长说。俄移民局公告说，俄数十个地区组织了接收乌克兰公民的工作，一些地区由于难民大量涌入而宣布进入紧急状态。另据俄罗斯紧急情况部提供的消息，俄境内共部署了大约300个临时居住点接收乌克兰难民。

俄政府积极采取措施安置乌难民

与此同时，俄独立的非政府组织"莫斯科人权保护促进社"领导人亚历山大•布罗德（Aleksandr Brod）指出，目前只有1300名乌难民提交了获得难民身份的正式申请。他认为，这样低的数字与越过边境的乌克兰公民缺乏相应的法律知识有关。布罗德说："现在（在俄）获得难民身份要比三个月前容易。为照顾来自冲突地区的人，这一过程已被特别简化。难民可以（在俄）获得补助，享受社会服务，获得工作机会。难民证有效期一年，到时可以延期。"他说，递交申请后人们就可以通过边境地区的流动就业服务部门获得工作。

"难民能快速获得服务行业就业机会，如厨师、厨工等。对建筑工人也有需求。乌克兰公民在这些岗位上的工资与俄本地人一样，能达到4万卢布。"俄就业服务部门人士让娜•杰尼斯金娜（Zhanna Deniskina）介绍说。

俄罗斯总统办公厅主任谢尔盖•伊万诺夫表示，希望留在俄罗斯的乌克兰难民近期将能获得专项财政援助，从俄罗斯政府的"同胞自愿移民"安置计划中获得新家安置资金，俄已决定将与乌克兰接壤的罗斯托夫州和邻近的斯塔夫罗波尔边疆区纳入加入该计划。