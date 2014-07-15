哈通社阿斯塔纳电，今天出版的哈萨克斯坦《埃肯报》发表了题为《50岁开始学习哈萨克语的哈萨克人》的署名文章。文章里这样写到：您听说过年过半百开始学习哈萨克语的哈萨克人吗？起初我们也觉得很纳闷，年过半百的哈萨克人还能不懂自己的母语吗？

读者有这样的想法是可以理解的，但从出生就生长在俄语是政治、经济、教育、文化、科技领域唯一用语的那个时代的人，不懂哈萨克语同样也是可以理解的。

文章主人公哈纳特•塔斯别克夫正是在那个从幼儿园到大学毕业只能用俄语授课的时代里成长的一名阿克莫拉州人。由于没有母语环境，他的确不懂哈萨克语。 主人公已年过半百，虽从小就学习俄语，但哈纳特•塔斯别克夫从10岁开始像着了魔似地对马痴迷起来，对畜牧业也产生了浓厚的兴趣。这一兴趣终究使他步入阿拉木图兽医学院，并以优异的成绩毕业于畜牧学院。毕业后，他又考入名校研究生，并在莫斯科进行了论文答辩。 塔斯别克夫回到阿克莫拉州以后，任教于切利诺格勒农业学院。在这一期间，他有幸在法国勃艮第深造畜牧专业。精通俄语的塔斯别克夫在此期间还学会了法语。虽不懂母语，但塔斯别克夫对自己的民族有着一颗赤诚之心，他的智慧与坚忍不拔精神以及对民族的虔诚之心是值得赞赏的，他从小受俄罗斯文化影响，但是，为哈萨克民族谋求福祉的精神是非常强烈的。美中不足的是，我们的塔斯别克夫大哥确实听不懂哈萨克语，只会说一些您好、再见之类的打招呼用语。结束在法国的学业回国以后，塔斯别克夫便决定，拿下哈萨克语！当然，每个人在婴幼儿阶段能够轻松地学会本民族语言，而过了一定年龄，尤其是对多数成年人而言，再学习另一种语言时总是会显得事倍功半，困难重重。是什么促使他做出了学习母语的决定呢？答案很简单，民族尊严。 得知塔斯别克夫要学习哈萨克语的消息，一些熟人说了不少讽刺挖苦的话语。但这并没有动摇塔斯别克夫学习母语的决心。"为了学习哈萨克语,我去了阿拉木图市好几家书店,但没找到适合于我的教科书,因为我所需要的是基础性语法类教科书，因此，我就用自己的方式，就是用学习法语的方式开始了哈萨克语的学习，比如说，有关7代祖先、家谱、家庭、爷爷奶奶、子孙后代等一些词语是我首先要学习的基础性知识。哈萨克语是词汇丰富、文化内涵深刻、表意幽默、生动而形象的语言，每个词都具有多层含义，这是我学习中逐步得出的结论。" 塔斯别克夫说道。有趣的是，塔斯别克夫在学习中，根据自己的学习经验，编写了一本通俗易懂的哈萨克语学习指南。后来他将指南重新进行编辑整理，为广大哈萨克语学者自费出版了《哈萨克语情景对话》，成为哈萨克语爱好者必备的学习材料。 目前塔斯别克夫的哈语水平已达到一定程度，哈语听说和阅读能力有了较大提高。在与亲朋好友交流时，他尽力说一口不掺杂任何俄语单词的纯正哈语，在交际圈内努力营造"无俄语"的哈语环境，甚至还帮助想学哈萨克语的朋友和左邻右舍。的确，这对塔斯别克夫来说，是一个不小的收获。"有人说，上了年纪再想掌握另一种语言几乎是不可能的，其实我认为尊严加兴趣再加成就感是最大的推动力，人生就是这样，试着做自己不敢做的事。战胜自己内心的敌人，就是战胜了对手。" 塔斯别克夫说道。 起初对塔斯别克夫学习哈萨克语提出质疑的那些人，现在被他坚忍不拔、迎难而上的精神所打动，有些不懂母语的人也拿起书本开始了学习母语的旅途。 值得一提的是，塔斯别克夫自费出版的《哈萨克语情景对话》一书的发行量也逐年增加，从起初的近1000册，增加到了3000多册，他还直接从印刷厂拿出一部分免费发放给其它地区的哈语爱好者。 塔斯别克夫说："这本书不是为其他民族、而是专为在俄语环境中成长、欲学习哈萨克语的哈萨克人编写，我们习惯于埋怨一些哈萨克人不使用本民族语言，我认为这不对，他们有自己说不出的苦衷，他们不是不想学习母语，而是找不到学习语言的最佳途径。因此，我们不应该责备他们，这会影响他们学习积极性，我们应该练起手来，帮助他们学习母语。有人说，独立已20多年，哈语使用率仍不高，我不赞成这一观点，国家已将哈萨克语定为国语，没有人阻拦你说写，如果每个哈萨克人都说母语，我想，哈萨克语的使用率早就大大提高了。每个人心里都很清楚，要为提高母语的地位而努力，包括精通俄语、不懂母语的哈萨克人也持这一观点，普及国语，首先哈萨克人要带头，你自己都说不了哈萨克语，怎么让别的民族讲哈语呢。 " 塔斯别克夫非常乐意与口才好的哈萨克人交谈，为此，他经常去作家协会同作家、阿肯聊天，聊得越多越觉得哈萨克语有丰富的内涵，开始为哈萨克语的丰富性和美感感到骄傲。 最主要的是，塔斯别克夫年过半百掌握了母语，回到了哈萨克语圈。我们为他坚忍不拔的精神所折服。其实，塔斯别克夫对母语的挚爱，是源于对母语、对民族文化血脉传承的使命感。他有哈萨克人的良知，是应当被称赞的。他以自己真诚的行动、踏实的学习，影响了大家，并进一步影响着哈萨克语学习，还在社会产生积极的反响。我们应当为此而鼓掌。