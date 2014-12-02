尼泊尔女神节50万头动物献祭 动物保护组织抗议

哈通社阿斯塔纳电，据人民网消息，在尼泊尔南部偏远的巴利亚普村，来自各国的印度教徒开始屠杀数十万头动物，度过每五年一届的"嘉蒂麦女神节"。澳大利亚新闻网11月29日报道称，这项祭祀活动招致动物保护主义者们的齐声抗议。

报道说，在为期两天的节日里，将会有包括水牛、猪、羊、鸡、老鼠等在内的50万头动物被屠杀，而巴利亚普村也将成为世界上规模最大的屠宰场。主祭司曼加尔•乔杜里说："这是一个节日，所有人都很兴奋。早上的宗教仪式十分顺利，现在我们将要开始献祭。" 来自尼泊尔和印度的数千名印度教信徒几天前就在寺庙外空地上聚集，并带来了自己的供奉。从三个小时车程以外的地方赶到巴利亚普村的55岁农民亚达夫说，这里的氛围就像是一场嘉年华。"我为嘉蒂麦女神带来了一头羊，祈求她保佑我们家平安。如果你信奉她，她就会满足你的愿望。" 节日在严密的安保下进行。大约有1200名警察在村子和屠宰场巡视，确保印度教信徒和动物保护主义者们不会发生冲突。 在2009年举行的上一届嘉蒂麦节上，有大约30万头动物被宰杀。动物保护组织掀起了停办"嘉蒂麦女神节"的运动，并得到了英国演员乔安娜•林莉、法国电影界传奇碧姬•芭铎等名人的支持。芭铎还曾向尼泊尔总统请愿，希望停止这项"残酷的传统"。