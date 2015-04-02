铁矿石价格跌破每吨50美元

哈通社阿斯塔纳4月2日电 据英国《金融时报》2日报道，铁矿石价格已跌破每吨50美元，因为这一炼钢原料的关键消费国——中国的需求疲软引起了担忧。铁矿石是世界一些最大矿业公司的一个关键利润来源。

对华即时交割的基准澳大利亚铁矿石的价格昨天下跌2美元（跌幅3.9%），至每吨49美元，为价格报告机构钢铁指数公司(The Steel Index)自2008年开始发布估价以来的最低值。

2014年期间由于供应过剩加剧而暴跌近50%的铁矿石价格，今年迄今进一步下跌了30%，在过去三个交易日里跌去10%。

工银标准银行(ICBC Standard Bank)分析师梅林达•摩尔表示，铁矿石价格最新跌势反映出对中国钢铁业健康状况的担忧，该行业连月来一直在"过量生产"，在为其产品寻找国内外买家方面相当费力。

"过去一周里，螺纹钢（一种在建筑中应用广泛的钢材）价格在金融市场上已跌去逾100元人民币，"摩尔表示，"铁矿石价格注定将随之下跌。"

交易员们指出，含铁量达62%的澳大利亚铁矿石昨日Globalore交易平台上的价格为每吨48美元。

随着季节性维修期结束，澳大利亚和巴西的供货量开始增加，摩尔表示，目前没有理由认为铁矿石价格已接近触底。

摩尔说："供应压力、尤其是来自澳大利亚大型生产商的供应压力将继续上升，而需求增长可能持续疲软。"

德银(Deutsche Bank)预计，今年全球铁矿石需求将出现2009年以来的首次萎缩，并认为价格会在相当长时期内保持在40美元至45美元的水平，以达到市场平衡。

"需求低于预期意味着，需要进一步削减供应，"德银在本周发布的一份报告中表示。

世界三大铁矿石生产商——必和必拓(BHP Billiton)、力拓(Rio Tinno)和淡水河谷(Vale)——正在积极扩大生产能力，押注自己的低成本供应将挤掉中国和其他地区的高成本生产商。

分析师们表示，尽管已有一部分供应被挤出市场，但还需要关停更多铁矿。