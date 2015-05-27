50摄氏度超级热浪猛袭印度多人丧命

哈通社阿斯塔纳5月27日电 据BBC报道，致命的热浪横扫印度各地，部分地区气温达到了将近50摄氏度，迄今至少夺走了将近800人的性命。

热浪席卷印度,民众纷纷设法纳凉避暑 死者当中多数是南部泰伦加纳邦与安得拉邦两个省份的居民，这两地至少有750人的死因与高温热浪有关。 另外有报道说，热浪在西孟加拉邦和奥里萨邦夺走了24个人的生命。 医疗机构则是处于警戒，随时准备治疗中暑的患者，并且呼吁民众尽量不要外出。 虽然泰伦加纳邦与安得拉邦在今年4月中就出现特别高温的天气，但是多数的死亡案例都是发生在上个星期。 情况最严重的是周一出现47摄氏度高温的安得拉邦，当地死亡案例达551宗。 官员说，政府已经通过电视等媒体，向民众传达防暑的知识，例如戴有边的帽子遮阳还有注意补充水分等等。 此外，非官方与官方组织所属的供水站也将全面开放，供居民们使用。 安得拉邦接壤的泰伦加纳帮，则是有215人在上周因为与高温有关的原因丧生，周末的时候当地出现了48摄氏度的高温。 印度首都德里本周一（25日）出现了两年来最高温--45.5摄氏度，而本周的气温预计也将居高不下。