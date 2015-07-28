能源部：近十年内哈萨克斯坦共有近50个油田投产

哈通社阿斯塔纳7月28日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）1996年至2014年期间，国内进行的石油勘探工作平均每平方公里耗资约3美元，相较发达国家明显低廉。其中，对研究较少的地区的勘探工作耗资仅为0.2美元/平方米公里。

能源部第一副部长乌扎克拜•卡拉巴林27日在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上作上述表示。他说，总体而言，国内每年进行的地质研究工作较少，众多地区缺乏勘探，这使研究较少的地区吸引的投资也很少。近10年来，虽然在地质探勘方面取得了一些突破，但国内大型油田的投产还是较少，这表明，吸引投资的力度还远远不够。比如，近10年来，国内共有A+B+C1型1.64亿吨级和C2型1.69亿吨级仅50个油田投产。

卡拉巴林强调，拥有丰富油气资源的哈萨克斯坦还未充分开发自身潜力。目前，国内油气地下资源开发授权协议共有203份，其中，59份为勘探项目，64份为开采项目，68份为勘探开采联合项目。2014年，共实现212个深度为346米以上的钻井项目。与此同时，国内还在积极开展深度为2500米以上的勘探项目。5年内，我们将落实1908个钻井项目。

卡拉巴林表示，今年，哈萨克斯坦石油业将迎来奠基116周年，在这段时间内，哈萨克斯坦石油人经历了时代的变迁和行业的升级，这也要求我们进行更深的勘探和钻井项目。但仅一个深度为5千米深的钻井项目就需要1500-2000万美元，这会让很多投资者敬而远之。为此，掌握新的技术，降低成本，为投资者提供大力支持是我们当前主要的任务之一。（编译：吴然）