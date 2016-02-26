中国计划从哈萨克斯坦进口50万只活羊

哈通社阿斯塔纳2月26日电 中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖24日在接受24kz电视台采访时透露，中国希望从哈萨克斯坦进口50万只羊。

"哈中关系今后将进入一个高速发展的时期。此前，纳扎尔巴耶夫总统和习近平主席会见时，共签署了52项双边协议。根据这些协议，两国将在农业、教育、科学、可替代能源等领域开展深入合作。"大使说。

张汉晖大使在采访中还表示，中国方面有意向哈国气象、农业等领域提供无人机。两国去年的贸易成交额达到了15亿美元。与此同时，中方还建议，在上合组织框架内建立自由贸易区。

此外，中方还有意在环阿尔泰山脉地区建立相互合作机制。

"阿尔泰山脉的两边，都生活着许多哈萨克人。因此，我们希望能够联合这一地区的四个国家，即哈萨克斯坦、中国、俄罗斯和蒙古，建立一个地区性的相互合作机制。这将为四国经济发展，带来显著地效益。我们还将建立起自由贸易区。中国消费者对于哈萨克斯坦纯天然的自然环境十分欣赏，中方正计划从哈萨克斯坦进口50万只活羊。"大使说。

据张汉晖大使称，中国北方居住有大量的穆斯林人口。进口活羊，是为了体现对这些穆斯林群众风俗习惯的尊重。

大使还表示，一旦该计划得以顺利实施，中国有意借此进一步加深同哈萨克斯坦在畜牧业和农业方面的双边合作。（编译：塔尔）