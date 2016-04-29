叙利亚医院遭空袭致50人死 美俄叙争相撇清干系

叙利亚北部城市阿勒波（Aleppo）一家由无国界医生和国际红十字会支持下成立的医院周三遭到空袭，导致至少50人死亡。叙利亚政府、俄罗斯和美国方面均表示不是自己所为。

CNN援引联合国驻叙利亚特使Staffan de Mistura周四的话称，过去几日阿勒波等地的暴力行动增加，人道主义灾难正在展开。

报道援引目击者的话称，这家名为Al Quds 的战地医院位于反叛组织占据的阿勒波周边地区，周三被一架战机发射的导弹击中。

无国界医生行动负责人Pablo Marco告诉CNN，两枚炸弹击中了医院附近的建筑物。伤者迅速被送往医院。第三枚炸弹击中了医院的大门，导致许多人伤亡。死者中至少六人是医院员工。

"我们无法确定谁应该为这次袭击负责，"他说，"我们知道的是叙利亚政府过去曾使用过这种木桶炸弹。"

美国国务卿约翰·克里周四发表声明谴责叙利亚阿萨德政权应该为此事件负责。不过叙利亚国家媒体机构SANA刊发了一篇声明，否认空袭为政府所为。俄罗斯国防部也发表声明，表示没有发动类似袭击。

CNN称，尽管从技术上叙利亚全境目前执行了"停止敌对行为"的协议，但最近几日，阿勒波等地区战事频繁。据叙利亚人权观察组织，过去六天，阿勒波至少有148名平民死于战火。

de Mistura敦促美国和俄罗斯帮助重启和平谈判。他说目前的停火协议已"命悬一线"。

"过去48个小时里，每25分钟就有一个叙利亚人被杀，每13分钟就有一个叙利亚人受伤，"他说。他还表示，如果袭击继续，联合国就没办法按照计划向35个被围困的地区投放援助物资。

来源：界面