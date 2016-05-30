乌兹别克斯坦只有50%的年轻人使用互联网

哈通社阿斯塔纳5月30日电 据中亚新闻网消息，乌兹别克斯坦94%的年轻人自认为是爱国者,同时,仅有一半的受访者熟悉互联网。这是乌兹别克斯坦公众意见调查中心开展的"乌兹别克斯坦年轻人:人生价值观、品行、未来规划"社会调查所获得的数据。

调查结果表明,在乌兹别克斯坦年轻人的价值观体系中,教育占有重要的一席之地。如果说在2010年和2011年的调查中仅有1/3的受访者表示希望接受高等教育,那么2016年希望实现这一目标的年轻人占到了56.8%。



从调查中可以看出,29.8%的受访者精通电脑,27.7%的人达到了软件用户的水平。在年轻人中,有一半的人使用互联网。



调查还显示,乌兹别克斯坦的年轻人,特别是年龄在25-29岁之间的年轻人积极参与经营活动。目前,有1/10的受访者有自己的生意,1/3的受访者打算创业。



绝大多数(94.3%)的年轻人表示,他们的爱国情正在增强。无论生活在哪里,无论性别、年龄、民族、家庭状况、教育水平、有没有工作,几乎所有的受访者都表达了这一看法。他们认为,爱国主义表现在对祖国的忠诚和热爱,准备扞卫国家,为国家的光明未来而斗争,了解并尊重乌兹别克人民的历史和文化。



看待健康生活方式的态度是调查的问题之一。有88.3%的受访者生活方式健康,做运动。这是他们主要的休闲方式之一。



有90.8%的受访者正在制定自己未来的计划,其中主要包括考上大学(职业技术学校、专科学校),顺利完成学业,做生意,成为优秀的专家,教育子女。



目前,乌兹别克斯坦的年轻人占总人口的60%多。