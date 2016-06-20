油价接近50美元 美国页岩油企业考虑开启新篇章

哈通社阿斯塔纳6月20日电 据路透社消息，油价处于几十年来最糟糕阶段已有两年，随着油价接近每桶50美元，美国大中型独立石油生产企业正在获得生机，并考虑重新扩张。这打乱了石油输出国组织(OPEC)和沙特的如意算盘。

Hess Corp (HES.N)和Apache Corp (APA.N)等美国页岩油巨头，以及逾25家其他油企，已经挫败了OPEC把他们挤出市场的企图。而在数月前油价下挫至每桶26美元、大家还担心油市崩溃时，这简直是不可想像的。

为了赢回市场份额，OPEC国家2014年末在全球供应过剩不断加剧的情况下还继续增产。其目的是为了打压油价、迫使高成本的生产商退出市场，而页岩油企业首当其冲。

结果异常痛苦。2015年行业收入较上年下降了逾30%；与油价在每桶100美元之上时相比较，美国活跃钻机数减少了逾70%；相关股票市值大幅缩水；大量小型生产商申请破产。

但目前为止，日产量超过10万桶的美国生产商没有一家破产。这些大型生产商得以存活，在一定程度上解释了为何美国总体日产量自969万桶的高峰水平仅仅下降了约10%。

这些生产商灵活应变的能力，使得页岩油行业如今能谨慎地将注意力放在重新扩张方面。为了生存下去，他们必须把成本削减一半，并更加依赖技术改进以便从每一口新井中开采出更多石油。

但是这次，美国生产商称他们将专注于资本回报，放弃了不管成本如何都将产量最大化的做法。

Heidrick & Struggles顾问、与页岩油生产商高管共事的Les Csorba表示，石油输出国组织(OPEC)和沙特阿拉伯"原本认为由于油价深跌，美国页岩油生产商将大举投降和受损...但事实上美国生产商却开创了业务转型的新范例。"

最近几周并购活动大幅上升，其中Devon Energy(DVN.N)为逾20亿美元的非核心资产寻找买家，该公司将所得的部分现金用于将资本预算提高2亿美元。

WPX Energy(WPX.N)是去年在并购方面花费最多的美国油企，本月稍早该公司发售4,500万股新股，计划将筹得资金用于开采德州的新油井。

"我们是个比与油价大跌前更加精简的组织，"WPX执行长Rick Muncrief说。

诚然，在油价下跌高峰期间，2月价格重挫每桶26美元的时候，成本遭到削减，"有一种看法认为如果大宗商品价格回升，这些节约的成本就没有了。"

但他强调称，"情况并非如此。"

业界仍普遍认为，压裂等油田服务的成本可能随油价上涨而增加，尽管沙地、钻井以及化学技术方面的高科技进步带来的益处仍然存在。

"对我们而言，实质性的进展来自成本方面，"Apache的首席执行官John Christmann表示。"我们计划维持对这个周期采取的系统性方式，侧重于回报。"

美国原油价格已经收复自2014年高点以来跌幅的近一半，较2月所及的13年低点上涨近一倍，6月初时超过每桶51美元。

但一年前油价触及相似水平后开始大跌，油企高管们希望上次的状况不会重演。

"人们不再恐慌，"CohnReznick Capital Market Securities LLC的投行人士Sam Xu表示。"现在他们不再是努力活下去，而是又活跃起来。"

当然，一些高管表示，油价需要再涨一些--至少达到每桶60美元--美国多数页岩油产区才会加大开采和压裂活动。

这种态度在石油生产商的资本预算中得以体现--预算水平仍较2015年低数十亿美元。

Hess长久以来就表示，等油价达到那个水准时，该公司在北达科他州将增加钻机数，即便油价只要40美元Hess在该州即可盈利。

"我们得看到油价持续稳定一段期间。"Hess运营长Greg Hill说。"我们必须确保那不会是让我们陷入困境的流沙。"

一些石油企业甚至还没准备认可50美元这个水准关系重大。

"我们保持低调努力，还没有胜利的把握。"北达科他州第二大石油生产商Continental Resources (CLR.N)发言人Kristin Thomas称。

另一些油企则在巴肯(Bakken)、鹰滩(Eagle Ford)和二叠纪(Permian)产油区继续发展，这些地区被视为成本最低、产量最丰的美国页岩油田区。

"未来几年二叠纪料出现相当爆发性的增长。"Pioneer Natural Resources Co (PXD.N)执行长Scott Sheffield在标普环球普氏的一场会议表示。该公司本周表示钻机群将增加40%。

然而多数生产商的动作都很缓慢。

"大家正等着瞧这50美元价位是否会停留一阵子。"WPX执行长Muncrief表示。