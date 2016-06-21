不足50天里约奥运能否翻身

七年前，当头顶金砖光芒的巴西赢得了2016年夏季奥运会主办权之际，恐怕怎么都不会想到，雄心万丈的里约奥运会竟会落入进退两难的境地。政府腐败、政坛动荡、财政赤字、通胀高企......如今褪去一身繁华的巴西终于低下头，承认难以担负奥运会的巨额费用，同时本届奥运会将何去何从亦成为焦点。

曲线救奥运

在距离巴西奥运会开幕仅有不到50天的关键时刻，主办地巴西里约热内卢州却掉了链子。

当地时间17日，巴西里约热内卢州政府颁布法令宣布，由于本届奥运会筹备缺少资金，即日起进入"财政公共灾难"状态。政府警告，公共安全、健康卫生、交通、教育、环境等管理工作可能整体瘫痪，经济危机将令该州无法完成奥运会的筹备工作。

不过体育爱好者们无需紧张--这份首先得到巴西代总统特梅尔临时政府的批准，继而由里约热内卢州政府以官方公报的形式发布的法令，事实上将有助于州政府采取特别举措筹集奥运会所需的资金。根据外媒报道，宣布进入"财政公共灾难"状态可以让政府跳过部分工程的招标流程，放松对教育、医疗这类项目的最低支出要求，同时更将有助于州政府以更快的速度获得联邦财政支持。

目前，里约市长爱德华多·派西已做出承诺称，里约州的财政紧急状态绝不会令奥运会项目延期。根据一位巴西政府官员透露，巴西联邦政府已计划向里约州政府下拨8.49亿美元的紧急财政资金，用于该州安保和基础设施建设，从而保证里约奥运会的顺利进行。

这样一来，奥运会的举办已是箭在弦上，这意味着总有人要为此做出"牺牲"。据了解，在处理危机期间，里约州公务员的工资将难以得到保障，这已然触发薪金不足的公务员的抗议。此外，作为巴西历史上的首次，这一法令还受到专家关于"违宪"的质疑。

捉襟见肘的里约

事实上早在两年前，里约在筹备2016年奥运会过程中便面临着"场馆建设速度奇慢"、"成本大涨"等诸多质疑声，国际奥委会副主席约翰·科茨更是直言里约奥运会的准备工作是他所见过的"最差"一届。

为了举办奥运，巴西经济最发达的里约州今年到目前为止的预算赤字已超过190亿雷亚尔（约合56亿美元），而里约州今年全年的财政赤字预计将达67亿美元。

与此同时，巴西联邦政府财政状况也已捉襟见肘。据路透社报道，巴西正在考虑退出联合国工业发展组织等34个二线国际组织，意在节省成本。此外，由于财政危机，巴西已欠下联合国等国际机构8.66亿美元，该国海外工作人员甚至连房租都难以支付。

为了省钱，里约很早以前便已开始实施缩减规模的计划。其中，原定招募的7万名志愿者将被削减至5万名左右，奥运会用车减少了20%至4000辆，甚至连赛艇和沙排场馆看台的座位也被"砍掉"。如此"糊弄"参赛者和观众已令外界产生诸多不满。

另一方面，街头抢劫等暴力横行、寨卡病毒也都引发了外界对奥运会期间安全问题的担忧。根据当地媒体报道，里约的一些医院削减了接收病人的数量，将生病的孕妇拒之门外，理由竟然是"她们尚不存在死亡威胁"。此外，因老师罢工令学生课业中断，导致当地数十所学校进而被抗议的学生占领。

奥运会难解巴西困局

经济方面失去大宗商品的有力后盾，政局方面又内斗得不可开交--如今的巴西早已不再是新兴市场的"宠儿"，而糟糕的里约奥运会更像是巴西的一个缩影。

由于大宗商品价格低迷，巴西遭遇到1930年以来最严重的经济衰退，国际货币基金组织（IMF）预期巴西经济今年或将继续萎缩3.8%。最新数据显示，今年一季度巴西GDP同比萎缩5.4%，信用评级被数度下调。此外，巴西石油贪腐案也加深了几十年来最严重的经济衰退。

恰逢此时，巴西沸沸扬扬三年之久的腐败案再次发酵，政治乱局令奥运会的筹备更加艰难。本月16日，巴西旅游部长恩里克·阿尔维斯宣布辞职，成为特梅尔巴西临时政府上任一个半月内因贪污案而失去的第三位部长。值得注意的是，里约还是处于贪腐丑闻中心的巴西石油公司的总部。



由于国内政治、经济危机的持续发酵，里约奥运会的吸引力将大打折扣，出票状况也至今不理想，因而奥运会对巴西经济和就业等方面的拉动作用恐怕不会满足预期。



来源：IBTIMES