国际原油价格周三下跌 纽油跌破50美元

哈通社阿斯塔纳 -- 周三，美国WTI原油期货价格收盘下跌1.07美元，跌幅2.10%，收报49.84美元/桶。

美国能源信息局当天公布的数据显示，上周美国全国商业原油库存减少240万桶，超出市场预期。然而，美国当周的汽油、柴油和取暖燃油的库存增加量也超出预期，这加剧了市场对于油市供过于求的担忧，导致国际油价承压下行。

截至当天收盘，纽约商品交易所2017年1月交货的轻质原油期货价格下跌1.16美元，收于每桶49.77美元，跌幅为2.28%。2017年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.93美元，收于每桶53.00美元，跌幅为1.72%。



目前原油多头寄希望于周末的欧佩克和非欧佩克会议，欧佩克代表周三表示，OPEC邀请的14个非OPEC产油国不会加剧供应过剩。



尽管欧佩克达成了历史性减产协议，但由于对美国页岩油产量的担忧，原油多头变得谨慎。此外，加息预期持续支撑美元，美指周三一度触及两个交易日高点100.58；美银美林大宗商品研究部门负责人Blanch表示，美元是油价面临的最大风险。



【编辑：木合塔尔·木拉提】