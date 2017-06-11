萨金塔耶夫：“绿色”经济将为哈萨克斯坦创造50万工作岗位

哈通社阿斯塔纳 - 出席于11日在2017阿斯塔纳世博园举行的第8届国际能源论坛并发表讲话的政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫表示，至2050年，哈萨克斯坦将在涉及清洁能源领域的改革当中取得长足发展。

萨金塔耶夫强调，哈萨克斯坦始终秉持对能源的可持续开发立场，并指出纳扎尔巴耶夫总统在10年前的联合国峰会上便曾提议制定全球能源经济战略，并在2011年联合国大会上主导了《绿色桥梁》合作计划。在2012年的联合国首脑峰会上，这一合作计划获得了一致通过。



"2013年，哈萨克斯坦通过了向‘绿色'经济转型的决定，并对国家能源行业进行了系统性的改造。2016年，哈萨克斯坦批准了巴黎气候协议，承诺将减少温室气体排放。目前，哈萨克斯坦正在大力推进国家经济的第三阶段发展。预计至2050年，‘绿色'经济将为哈萨克斯坦GDP带来不低于3%的增长。期间，将新增工作岗位50万以上，并形成全新的行业。"萨金塔耶夫说。



总理表示，在科技创新发展的影响下，当前全球能源领域正在发生着巨大的变革。这一变革为国际社会带来了许多新的机遇。



因此，对目前的现状，各国政府应积极采取各类可持续发展的举措。



值得一提的是，在世博会框架下举办的第8届能源问题国际论坛将持续至14日，来自全球各地的知名政治家、科学家、诺贝尔奖得主、国际组织以及商界代表出席论坛。 论坛将围绕人类所面临的能源挑战等多个主题进行。



【编译：木合塔尔·木拉提】