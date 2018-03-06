公费求学名额将覆盖50%的大学生

哈通社/阿斯塔纳/3月6日--祖国之光党中央政治事务处负责人达纳特•朱明表示，在总统提出的五大新社会举措框架内，今后参加高考的毕业生50%以上都将能够获得大学公费名额。

达纳特•朱明在发言中指出，五大新社会举措中的大部分都旨在提高年轻人各方面生活质量。还表示今后开始，学生接受高等教育以及申请宿舍等问题将不再有障碍。



负责人说："总统宣布在现有的5.4万个公费名额的基础上将再增加2万个名额。据统计，我国去年有13.6万高考生毕业。因此，我国每两名高考生中至少将有一名能够获得公费名额。而实际上公费名额的可得性将远远高于此。因为有些毕业生会选择出国、读大专或参军等。"



此外，他还谈到了2万个公费名额将如何分配等问题。



"关于这一问题，昨日教育部表示公费名额的分配将基于考生报考的大学。我不知道这是对还是错。因为国家有计划，将年轻人和劳动力更多的带入核心地区。我认为，总统分配的额外名额应更多的分给需要年轻人的地区。当然，阿拉木图和阿斯塔纳对宿舍的需求度很高。因为这里人口众多，公寓也很贵。但是我们更应该改善我们希望他们去的地方的情况。这是一笔大资金，我们要使这笔资金发挥最大的效能。"他说。



值得一提的是，在昨日举行的哈萨克斯坦上下两院联席会议上，纳扎尔巴耶夫总统宣布了五大新社会举措。其中第三条就是"提高高等教育普及度和质量，改善大学生居住环境"。



纳扎尔巴耶夫总统说："到2022年底，要完成为7.5万个学生建造新宿舍的任务。 这将解决未来好几年内宿舍短缺的问题。"



【编译：达娜】