政府计划为卡拉恰干纳克油田开发项目拨款50亿美元

哈通社/阿斯塔纳/12月26日 -- 能源部部长哈纳特·波兹姆巴耶夫26日在阿斯塔纳举行的新闻发布会上就国内主要油田未来开发项目进行了介绍。

"首先，总价值达368亿美元（哈萨克斯坦份额占32%，120亿美元）的田吉兹扩建项目目前共有超过4.6万哈萨克斯坦人参与工作，并且吸引了400多家哈萨克斯坦企业参与项目建设。据统计，卡沙甘油田日产量达33万桶，油田开发项目也在积极制定当中，目前油田开发项目分析工作已开始。据预测，到2024年，石油产量将超过每日45万桶。"波兹姆巴耶夫说。

能源部部长指出，目前同卡拉恰干纳克财团就2019-2021年期间支付损失11亿美元以及当2037年前石油价格保持每桶60美元情况下将份额增加3.6亿美元达成了协议。此外，政府计划在五年内为卡拉恰干纳克油田钻新井及扩建工作拨款50亿美元。

据波兹姆巴耶夫介绍，地下资源和地下资源使用法和税法修正案自2018年开始生效。该修正案中做出的调整有效增加了对土地和海上项目投资的吸引力。对此，哈萨克斯坦国家石油天然气公司同ENI公司正在落实伊萨泰项目，此外，还与ENI公司和卢克石油公司就阿拜项目和杰恩斯项目协议条款问题展开了谈判。

【编译：冰山】