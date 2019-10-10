阿斯哈尔·马明：要将首都打造成为全球最受欢迎的前50旅游目的地城市之一

哈通社/努尔-苏丹/10月10日 -- 主题为《智能城市-智能目的地》的第八届联合国世界旅游组织（UNWTO）全球峰会今天在首都举行。

来自全球80多个国家的1400多名代表出席会议。参会人士中包括著名摄影师、媒体记者，以及国家机构和旅游组织的代表。

哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在大会开幕式上致辞。

马明表示，旅游业已经成为了经济增长的重要支柱性产业之一，占全球国内生产总值的10%，提供了近十分之一的工作岗位。

«近10年来，旅游业呈现出了稳定的发展态势，游客人数不断增长，对经济发展的刺激因素非常显著。»他说。

马明指出，哈萨克斯坦制定了旨在发展本国旅游业的2019~2025战略规划，并期待投资者在相关领域的投资。

«根据计划，我们将大力提升旅游业在GDP中的比重，期待其能够为经济发展做出贡献。为了促进旅游业的发展，部门需要来自国家和各人的投资支持。当然，也要考虑到这一领域本身具有的竞争性。我们期待将首都努尔-苏丹，发展成为全球最受欢迎的50大旅游目的地城市之一，也清楚要实现这一目标，有着许多困难需要克服。我们将努尔-苏丹确立为发展旅游业的主要城市。»他说。

据总理介绍，首都建设项目投资金额将增加至3.3万亿坚戈，约合500亿美元。

«与此同时，我们将完善城市发展的法律基础。努尔-苏丹正在成为‘智慧科技’发展的领军城市。可以说，首都正在发展成为全球最主要的10座城市之一。»阿斯哈尔·马明强调称。

【编译：木合塔尔·木拉提】