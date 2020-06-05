巴尔喀什湖旅游区拟将游客接待量提升至50万人次

哈通社/努尔苏丹/6月5日 – 巴尔喀什湖周边区域已被纳入哈萨克斯坦旅游发展规划当中。目前当地已启动了道路修建和旅游区基础设施修缮相关的一系列工作。

据当地政府部门消息，为了进一步提升巴尔喀什湖旅游区的吸引力和发掘当地旅游潜力，当地计划对20多处疗养设施进行进一步修缮，并完成卡拉干达至巴尔喀什公路的修缮项目。

巴尔喀什市长奥拉兹·塔乌尔别科夫表示，当地主要的湖岸旅游区现有大约20.5公里的区域，可用于建设休闲度假设施。相关计划已经拟定完成，正在等待国家机构的审核结果。

他还表示，当地的道路修缮工程正在按照两个阶段开展。其中，主要区域内部的公路已经完成了修复工作。

此外，当地为从国内其他区域吸引更多游客，正在对当地机场进行大规模的改造，以便于使其能够起降波音等大型客机。现有的机场设施能够起降的客机主要为雅克-40型。预计机场改造项目将耗资25亿坚戈。

根据计划，所有的修缮和改造项目将在2023年全部结束。预计届时，巴尔喀什湖旅游区接待游客的数量将提升5倍。

目前当地每年接待的国内外游客约为8万人次。也就是说，2023年当地游客接待量有望达到40~50万人次。

【编译：木合塔尔·木拉提】