我国慈善家为"家乡"项目提供了510亿坚戈资金援助

哈通社/阿斯塔纳/2月9日 -- 政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫在今日召开的政府扩大会议上就2017年《精神文明复兴》规划下实施的相关项目成果进行了总结。

"在您的《精神文明复兴》规划框架下下达的工作任务，为促进经济现代化进程提供了重要的思想支持。在培养新一代哈萨克青年工作中，正在形成新的教育政策。"萨金塔耶夫说。



萨金塔耶夫表示，政府制订了旨在2025年前将国家语言分阶段过渡拉丁字母的具体工作计划。此外，"新文科教育"项目框架下制订了近800本教科书，其中包括哈萨克语版的17本世界著作。"家乡"项目框架下举办了700多场相关活动，300多项正在计划实施。此外，我国慈善家们为"家乡" 项目提供了510亿坚戈资金援助。



"‘哈萨克斯坦圣地地理'项目共选出183处国家级圣地以及520处地区级圣地。此外，将以5种语言配音的4部电影也在进行拍摄工作。除此之外，‘哈萨克斯坦100位新人物'项目评选工作也得到落实。为了向国际社会展示出我国民族文化的独特一面，挑选出了独立时期民族文化的最佳典范。"萨金塔耶夫说。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】