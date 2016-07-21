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    埃里温冲突中受伤人数增至51人

    10:52, 21 七月份 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳7月21日电 据俄罗斯卫星网消息，亚美尼亚卫生部消息称，在被占巡警部队大楼附近发生冲突后，有51人向埃里温的医疗机构求助。

    消息中称："有51人向医疗机构求助，其中包括28名警察。"

    7月17日早晨，一群武装分子闯入埃里温巡警部队大楼内，并挟持多名人质。

    据警方的消息，在武装分子攻占巡警部队大楼期间，有1名警员丧生，包括5名警员在内的6人受伤。

    而后出动特种部队解救了2名人质。

    目前武装分子手中仍然有4名警员人质，其中包括埃里温市警察局副局长。

    武装分子要求释放被逮捕的卡拉巴赫冲突参与者、"新亚美尼亚"反对派阵线领袖日拉伊拉∙谢菲里扬。

    此人因非法购买和藏匿武器而被逮捕。

    亚美尼亚政府正与武装组织进行谈判。

    20日夜间，在被武装分子占领的交通警局附近，武装分子的支持者与警察发生冲突。

    占领警局武装分子的支持者要求解决他们的食品问题时，局势变得非常紧张。

    他们要求来给他们送餐的不是警方，而是反对派议员帕希尼扬。

    此后，他们试图突破警方的警戒线。

    支持者在向警方投掷石块和其它物体后，警方动用了催泪瓦斯、闪光弹、并向天空开了数枪。

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