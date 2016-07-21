埃里温冲突中受伤人数增至51人

哈通社阿斯塔纳7月21日电 据俄罗斯卫星网消息，亚美尼亚卫生部消息称，在被占巡警部队大楼附近发生冲突后，有51人向埃里温的医疗机构求助。

消息中称："有51人向医疗机构求助，其中包括28名警察。"

7月17日早晨，一群武装分子闯入埃里温巡警部队大楼内，并挟持多名人质。



据警方的消息，在武装分子攻占巡警部队大楼期间，有1名警员丧生，包括5名警员在内的6人受伤。



而后出动特种部队解救了2名人质。



目前武装分子手中仍然有4名警员人质，其中包括埃里温市警察局副局长。

武装分子要求释放被逮捕的卡拉巴赫冲突参与者、"新亚美尼亚"反对派阵线领袖日拉伊拉∙谢菲里扬。



此人因非法购买和藏匿武器而被逮捕。



亚美尼亚政府正与武装组织进行谈判。

20日夜间，在被武装分子占领的交通警局附近，武装分子的支持者与警察发生冲突。



占领警局武装分子的支持者要求解决他们的食品问题时，局势变得非常紧张。



他们要求来给他们送餐的不是警方，而是反对派议员帕希尼扬。



此后，他们试图突破警方的警戒线。



支持者在向警方投掷石块和其它物体后，警方动用了催泪瓦斯、闪光弹、并向天空开了数枪。