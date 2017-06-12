破产的波多黎各公投支持“成为美国第51个州”

哈通社阿斯塔纳 -- 位于加勒比海的波多黎各岛于当地时间6月11日就与美国之间的地位关系举行了第五次全民公决。

据美联社报道，波多黎各总督里卡多·罗塞略在公投初步计票后宣布，目前深陷经济危机的波多黎各在其不具约束力的公投中，以压倒性的投票优势选择成为美国的第51个州。

初步结果显示，将近50万人投票支持成为美国第51个州，约7600人支持独立，还有约6700人支持维持现状。不过报道指出，公投投票率只有23%，这让反对成为美国下属州的人质疑投票的效力并呼吁公开抵制。

总督罗塞略则在此前表示，他有信心华府会正视公投出现的压倒性结果。他认为不应以投票率作为公投成功与否的重要因素，因为这有别于大选，外界应关注最终结果和票数差距。

目前，人口约340万的波多黎各拥有美国联邦领土地位，享有内部自治权，自行选举总督和立法机构。但是，不同于美国的州，波多黎各人虽然拥有美国公民身份，但是只能参加美国总统选举初选，不能参加普选；波多黎各人虽然不用缴纳美国联邦所得税，但是相比美国诸州，波多黎各所获联邦拨款更少。

【编辑：木合塔尔·木拉提】