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    新冠肺炎：又有51名患者康复出院

    13:52, 20 五月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/5月20日 – 全国累计康复人数超过3600人。

    据哈萨克斯坦新冠疫情官方平台消息，5月20日0~13时期间，哈萨克斯坦又有51名确诊患者康复出院。

    新增康复患者分别来自：努尔苏丹市（2例）、奇姆肯特市（4例）、阿特劳市（13例）、阿拉木图州（5例）、西哈州（9例）、巴甫洛达尔州（3例）、曼格斯套州（10例）、东哈州（2例）、突厥斯坦州（3例）。

    截至目前，全国累计康复出院的冠病确诊患者总数已经达到了3649人，占总确诊人数（6969人）的半数以上。

    全国三大直辖市和十四个州已康复新冠肺炎患者数量分布数据：

    努尔苏丹市– 628

    阿拉木图市 – 1037

    奇姆肯特市 – 207

    阿克莫拉州 – 96

    阿克托别州 – 161

    阿拉木图州 – 150

    阿特劳州 – 193

    东哈州 – 28

    江布尔州 – 142

    西哈州 – 189

    卡拉干达州 – 156

    库斯塔奈州 – 50

    克孜勒奥尔达州 – 216

    曼格斯套州 – 70

    巴甫洛达尔州 – 141

    北哈州 – 29

    突厥斯坦州 – 156


    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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