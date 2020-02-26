第二届哈乌地区间合作论坛签署52项合作协议

哈通社/努尔苏丹/2月26日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明26日在乌兹别克斯坦花拉子模州乌尔根奇市与该国总理阿卜杜拉•阿里波夫举行会晤，并共同出席第二届哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦地区间合作论坛。

马明指出，两国元首的远见政策下，双边战略合作水平达到了新的发展水平。他同时还强调，为进一步促进双边贸易量，双方要积极落实之前达成的共识，并继续探索新的合作方向。

会谈中，双方就进一步推动两国在经贸、投资、农业、过境运输、水利、能源、纺织、汽车工业、旅游、环保、金融技术和地区间合作领域问题进行了深入讨论。

此外，两国政府首脑还共同出席了主题为《农工合作社、工业和旅游业地区间商务合作》的第二届哈乌地区间合作论坛总结会议，来自哈乌两国的300多名国家机关、地区高官和企业界代表出席。

论坛上，马明提出了在奇姆肯特市南部经济特区建立哈乌轻工业群，以及开通联合旅游路线和联合推动农业-运输中心发展的建议。此外，政府总理注重关注了两国在过境运输领域的合作问题。

根据论坛结果，双方签署了总价值达5亿美元的52项合作协议。

值得一提的是，论坛框架下，哈乌两国企业界代表还举行了B2B (business-to-business)模式会谈。

【编译：小穆】