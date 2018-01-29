库斯塔奈汽车制造厂去年共生产5300辆汽车

哈通社/阿斯塔纳/1月29日 -- 库斯塔奈州副州长叶尔兰•斯帕诺夫29日在州政府会议上表示，库斯塔奈州汽车工业过去一年内增长2.4倍。

据斯帕诺夫介绍，2017年，库斯塔奈州汽车工业生产总额达953亿坚戈。过去一年地区投资总额增长3%，而外部融资则增长2倍，首次超过2000亿坚戈。这是加快产业项目框架下所建立的企业所取得的巨大成就。



"AllurGroup公司旗下的萨热阿尔卡汽车制造厂去年共生产5300辆汽车。此外，还生产了410辆依维柯牌城市公交车。通过汽车销量可发现，国产汽车质量绝不逊于国外汽车制造商。汽车制造厂所生产的新型城市公交车目前主要为阿斯塔纳市居民提供运输服务。此外，制造厂去年还生产了1200辆Ravon牌汽车以及1000辆中国江淮牌汽车。" 斯帕诺夫说。



会议期间，库斯塔奈州州长阿基米德•穆哈姆别托夫主要强调了有关加强出口量的问题。



"去年，举办2017阿斯塔纳世博会之际，我们提高了公交车的销售辆。因此，今年也应该将销售额保持在同一水平。首先，各地区、城市领导人应购买国产运输工具。此外，其他各州也应采取这一举措。" 穆哈姆别托夫说。



据了解，会议还就库斯塔奈州汽车工业对地区引资表现出的积极性进行了讨论。



值得一提的是，库斯塔奈萨热阿尔卡汽车制造厂去年同中国机械进出口（集团）有限公司签署了合作协议，从而汽车制造厂共吸引224亿美元资金支持。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】