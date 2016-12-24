沙特将投资530亿美元 实现经济多样化发展

哈通社阿斯塔纳 -- 根据沙特的官方文件显示，沙特阿拉伯政府计划在未来四年提供2000亿里亚尔(合530亿美元)的资金，用以刺激私营部门向石油以外的产业发展，实现经济多元化。

近两年油价暴跌，大幅削减了这个世界上最大石油出口国的收入，沙特今年启动了改革方案，设想未来几年，私营部门投资向工业区、电站项目、住房、学校和通信等领域投资数百亿美元。



但是私营企业投资于这些项目的意愿和能力是有限的，毕竟在沙特的经济中这些项目一直依赖政府注入的石油美元，这些项目中私企的能力是主要的不确定因素。



周四晚间沙特发布了这一计划，同时发布的还有沙特2017年的预算方案，沙特发布的文件不仅提出了激励计划，还设定了在2017年和2020年之间投资2000亿里亚尔用以刺激经济增长的方案。



该文件中称，沙特将建立一个投资基金为各类投资项目提供资金，但是他们没有给出详细的基金运作方案，激励的性质。文件上说，这些激励措施将针对那些促进经济增长，并且为沙特公民创造就业机会的行业好部门。



文件中没有说明沙特政府将如何筹集资金为这些项目融资，但它概述了一个计划，即通过提高外国工人和他们的家属的费用来筹钱。大约有1000万的外国人住在沙特，而当地居民仅有大约2000万。



现在沙特的公司每月支付给外国工人的工资要比支付给沙特籍的工资高出200里亚尔，而从2018年开始，每月外地工人的成本要高于本地工人400里亚尔，而到了2019年该数值将达到600里亚尔。



那些沙特劳动力的人数多于外地工人数的公司的费用将会减少，而且那些海外劳工需要为他们所有生活在沙特的家属支付一定的费用。这些费用也将会逐年增长，知道到2020年。



虽然人工费用的增加会提高政府的收入，但此举同样也会增加公司的成本，这可能会损害那些公司的积极性。



【编辑：木合塔尔·木拉提】