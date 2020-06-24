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    新冠肺炎：哈国新增确诊534例 累计确诊18765例

    08:10, 24 六月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/6月23日 – 23日哈全国新冠肺炎（COVID-19）确诊人数单日增幅为2.9%。

    据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月24日8时，哈国较前一天8时 新增 534 感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，单日增幅 2.9% ，累计确诊 18765

    各地区23日新增病例（单日增幅）数据：

    努尔苏丹市 - 77 (2,3%)
    阿特劳州 - 65 (4,4%)
    东哈州 - 47 (10,2%)
    奇姆肯特市 - 47 (3,5%)
    卡拉干达州 - 43 (2,2%)
    阿拉木图市 - 41 (1,2%)
    西哈州 - 35 (3,0%)
    突厥斯坦州 - 34 (5,5%)
    北哈州 - 25 (10,2%)
    阿拉木图州 - 23 (3,9%)
    阿克莫拉州 - 19 (5,4%)
    阿克托别州 - 18 (2,8%)
    巴甫洛达尔州 - 14 (2,7%)
    曼格斯套州 - 13 (3,0%)
    克孜勒奥尔达州 - 12 (2,1%)
    库斯塔奈州 - 11 (3,1%)
    江布尔州 - 10 (1,6%)

    23日全国共有356新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达11514

    23日晚，哈萨克斯坦新增7新冠肺炎（COVID-19）死亡病例。

    死亡病例分别来自：

    ·阿克莫拉州 4例 （2名男性和2名女性）；

    ·阿拉木图市 3例 （3名女性）。

    据了解，病因研究委员会已确认新冠肺炎是导致死者死亡的主因。

    截至6月23日22:20时，哈萨克斯坦全境因新冠病毒致死患者总数已达134人。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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